Wie die Polizei am Dienstagmorgen berichtet, hat ein Autofahrer aus Bocholt, der „deutlich unter Alkoholeinfluss stand und nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis war”, am Montagabend einen schweren Unfall verursacht. Gegen 19 Uhr geriet der 46-Jährige demnach auf der B 67 in Höhe der Anschlusstelle Aasee/Biemenhorst in den Gegenverkehr und kollidierte zunächst mit dem Auto eines 64-jährigen Ahausers und anschließend mit dem Wagen eines 63-jährigen Niederkasselers. Der Pkw des Bocholters überschlug sich und kam im Straßengraben auf dem Dach zum Liegen.

Der alkoholisierte Bocholter wurde mit schwersten Verletzungen ins Krankenhaus gebracht, wo ihm auch eine Blutprobe entnommen wurde. Der Ahauser, der Niederkasseler und seine 56-jährige Beifahrerin wurden glücklicherweise nur leicht verletzt.

Für die Dauer der Unfallaufnahme, die Bergung der Fahrzeuge und die Reinigung der Fahrbahn wurde die Bundesstraße bis um Mitternacht komplett gesperrt.