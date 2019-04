LVM spürt den Klimawandel

Der Chef der LVM-Versicherung in Münster sieht es schon beim kurzen Blick auf die Schadensbilanz seines Hauses: „Da hat sich etwas geändert an den Wetterbedingungen“, erklärte Dr. Mathias Kleuker am Dienstag bei der Vorlage der Bilanz für 2018. Gleich zwei Wetterereignisse haben im vergangenen Jahr Spuren im Zahlenwerk des münsterischen Versicherers hinterlassen: im Januar der Sturm „Friederike“ und im Sommer die Folgen der extremen Hitze und Dürre.

In der Sach- und in der Kraftfahrt-Versicherung schlug „Friederike“ mit insgesamt 79 Millionen € negativ zu Buche. Die Feuerschäden, die die LVM als Auswirkungen der extremen Dürre in landwirtschaftlichen und gewerblichen Betrieben übernehmen mussten, bezifferte Kleuker auf rund 40 Millionen € .

Darin ist aber keineswegs der immense Schaden durch die Ernteausfälle der Landwirte eingeschlossen. „Dagegen kann man sich in Deutschland bislang nicht versichern“, weiß Kleuker. Derzeit werde über Lösungen diskutiert. „Wir könnten das anbieten, aber ohne staatliche Unterstützung funktioniert eine solche Mehrgefahren-Versicherung nicht“, betonte Kleuker. „Das wäre für die Landwirte zu teuer.“

Auch in der Rechtsschutzversicherung musste die LVM-Versicherung 2018 deutlich mehr Schäden übernehmen. Die Schadenleistungen kletterten hier von 92,3 auf 107,6 Millionen € . Hauptgrund sind die vielen Klagen gegen VW und andere Autohersteller im Dieselskandal.

Trotz der enormen Schadenbelastungen wuchs das versicherungstechnische LVM-Ergebnis kräftig (siehe Kennziffern). Dennoch schrumpfte der Gewinn. Kleuker nannte dafür Gründe: „Das Kapitalmarktumfeld war sehr herausfordernd.“ Wegen der Nullzinspolitik sei das Geschäft mit festverzinslichen Anlagen schwierig gewesen. Gleichzeitig – „und das ist parallel sehr selten“, so Kleuker – sei 2018 ein schwaches Aktienjahr gewesen. Das führte zu Verlusten bei den Kapitalanlagen des LVM-Konzerns.

Die Beitragseinnahmen der LVM-Versicherung kletterten im vergangenen Jahr um 3,7 Prozent auf 3,6 Milliarden € . „Wir lagen damit zum zwölften Mal über dem Gesamtmarkt“, sagte der Vorstandsvorsitzende. Bundesweit verbuchten die Versicherer 2018 lediglich ein Beitragsplus von 2,1 Prozent. Stärkster Wachstumsträger war mit 7,9 Prozent die Sachversicherung.

Im ersten Quartal 2019 setzte sich das überdurchschnittliche Wachstum des münsterischen Unternehmens fort: Die Beitragseinnahmen stiegen um 4,1 Prozent auf 1,5 Milliarden € . Auch für das Gesamtjahr ist ein Beitragsplus von 4,1 Prozent geplant, während der Gesamtmarkt erneut nur 1,6 Prozent zulegen dürfte. Wieder erwartet die LVM-Versicherung in der Sachsparte mit 8,6 Prozent den höchsten Beitragsanstieg.