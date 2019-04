Mobilitätskonferenz am Flughafen Münster/Osnabrück – diesmal ging es um alles, nur nicht ums Fliegen. Das Münsterland ist offiziell Modellregion für eine neu zu denkende Beweglichkeit in NRW. Städte wie Münster, die kurz vorm Verkehrskollaps stehen; ländliche Räume, in denen schon heute überlegt werden muss, wie die Menschen morgen mobil gehalten werden können. Und on top geht es bei all dem immer auch um Umweltschutz, Demografie und die wirtschaftliche Attraktivität der Region. Ein bisschen also gleicht die Mobilitätsdebatte der Quadratur eines Kreises.

Am Dienstag kamen am Flughafen in Greven also zusammen: Anbieter von alternativen Fortbewegungsmitteln und Vertreter der 66 Städte und Gemeinden im Münsterland. Denn: Wer das Mobilitätsverhalten verändern will, „der muss in der Region Begeisterung erzeugen“, sagte Regierungspräsidentin Dorothee Feller. Schließlich müssen die Ideen maßgeschneidert sein und darum „vor Ort entwickelt werden“, ergänzte Dr. Klaus Effing. Der ist im ersten Be ruf Steinfurter Landrat und zudem Vorsteher des Zweckverbandes Schienen-Personennahverkehr (ZVM). Als solcher hat er beim Nachdenken über die Mobilität von morgen den Hut auf.

Kein Hirngespinste

Die setzt auf vernetzte Angebote. Schiene und Bus als Rückgrat, Bürgerbus, Auto, Fahrrad, E-Scooter und Co. als Ergänzung. On demand, geshared, just in time wie es so schön auf Neudeutsch heißt. Also: auf Anforderung, geteilt und ohne Wartezeit. Paradiesisch-staufreie Perspektiven also? Theoretisch ja, praktisch vielleicht. Alle Angebote müssen kostengünstig, schnell und vor allem komfortabel sein, betonte Prof. Martin Robert Lühder, Verkehrsexperte der Fachhochschule Münster. Ansonsten würden sie nämlich nicht angenommen.

Klar ist: Eine anders gedachte Mobilität ist kein Hirngespinst. Auch wenn sie erst langsam real zu werden beginnt. Auch im Münsterland. So wird die Schnellbus-Linie S 90 von Lüdinghausen über Senden nach Münster 2020 zur beschleunigten X 90, mit weniger Haltepunkten und modernsten Fahrzeugen.

Pfiffige Ideen

Und der Kreis Coesfeld, erzählt dessen Wirtschaftsförderer Dr. Jürgen Grüner, versucht alsbald durch pfiffige Mobilitätsideen dem Fachkräftemangel zu begegnen. Die Ideen reichen vom flotten Pendlerbetrieb mit Hilfe von „e-Go-Mover“ genannten Elek­tro-Mini-Bussen bis zur Ausgabe von E-Scooter an Ar­beitskräfte.

Dass alternative Systeme durchaus funktionieren, zeigt das Beispiel Hamburg. Prof. Lühder erzählt davon. Dort verbinden Elektrofahrzeuge, die aussehen wie London-Taxis und von der Bahn- Tochter „Ioki“ geschickt ver netzt werden, Bahnhöfe, Bushaltestellen . „In Hamburg nutzt das jeder“, weiß Lühder. Weil’s on demand, bequem und günstig sei.