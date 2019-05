Ein wandelndes Regelbuch

Der 56-jährige Borghorster hat vor wenigen Wochen die umfangreichste aller Schiedsrichterprüfungen bestanden und darf sich seitdem „R & A Referee“ und vom DGV ernannter Spielleiter nennen. Ein Titel, für den Manfred Gah vier Jahre lang gebüffelt hat. Die letzten Wochen vor der entscheidenden Prüfung täglich. Eine Führerscheinprüfung ist dagegen Kindergarten.

Selbst Golfern kann der IT-Sicherheitsbeauftragte seine Passion oft nur schwer erklären. Die schlagen nämlich in der Regel lieber gegen den Ball, als sich mit Regeln herumzuschlagen. Wolfgang Gah hat selbst ein ansehnliches Handicap, ist aber, wenn er ehrlich ist, mittlerweile lieber als Schiedsrichter oder Spielleiter, wie es korrekterweise heißt, auf dem Platz. Was auch damit zu tun hat, dass er garentiert nicht ausgepfiffen oder schlimmstenfalls mit Personenschutz vom Spielfeld geführt wird. „Beim Golf sind wir mehr in der Rolle des Helfers“, erklärt der 56-Jährige den Unterschied. „Und wir verteilen ja nicht nur Strafschläge, sondern erleichtern in vielen Fällen auch das Spiel.“ Unterm Strich geht es darum, dass ein Turnier zügig läuft.

Die Idee, sich als Spielleiter zu versuchen, kam Wolfgang Gah, als er beim Blättern in einer Golfzeitschrift auf die Anzeige des DGV stieß: „Spielleiter gesucht“. Das war 2014. Die Ausbildung beim Landesverband Niedersachsen zum Referee auf Landesebene folgte auf dem Fuße. Nach insgesamt drei Prüfungen dann im vergangenen Monat der entscheidende Schritt: Die Ernennung zum DGV-Spielleiter. Damit befindet sich Manfred Gah in einem illustren Kreis von nicht einmal 50 Kollegen, die für alle großen Events („Bis zum PGA-Turnier oder den internationalen wie der European-Tour“) zugelassen sind.

So weit ist es derzeit noch nicht. Manfred Gah hat aber schon an die 20 Einsätze, unter anderem bei Bundesligaspielen, mit Bravour absolviert. „Das ist zeitlich ein ganz schöner Aufwand“, lacht der 56-Jährige. In der Regel gehen zwei Tage für ein Turnier drauf. Manfred Gah: „Am ersten Tag inspizieren wir den Platz, schauen uns die Grüns, die Spielbahnen und Markierungen an. Am zweiten Tag wird gespielt. Dann stehe ich ab 6.30 Uhr auf dem Platz.“

Bei einem offiziellen Turnier sorgen drei Schiedsrichter für einen reibungslosen Ablauf. Videobeweis oder andere technische Hilfsmittel stehen den Referees nicht zur Verfügung. „Wir haben aber eine ruhende Spielsituation“, erklärt Manfred Gah. Er kann Spieler und Zuschauer befragen, im Zweifel doch mal im Regelbuch nachschlagen, das er selbstverständlich immer dabei hat, oder zum Funkgerät greifen, um sich mit den Kollegen abzustimmen. Hat er dann entschieden, ist das Votum für die Spieler selbstverständlich bindend – genau wie beim Fußball. „Ärger gibt es in der Regel keinen“, weiß der Golf-Schiedsrichter.

Im Falle des Schlages in die Tanne war die Sachlage für Manfred Gah übrigens eindeutig. Die Spielerin durfte den Ball aus der Astgabel fingern und senkrecht darunter auf den Boden legen, um ihn weiterzuschlagen. . .