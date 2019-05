Der Poller am Ende einer schmalen Straße in einem Wohngebiet im Süden Telgtes hat eine lange Vorgeschichte. Nachdem sich Rat und Stadtverwaltung schon vor längerer Zeit mehrheitlich dafür ausgesprochen hatten, am Rande des Wohngebietes eine neue Kindertagesstätte zu errichten, hatten Anlieger nicht nur dagegen protestiert, sondern letztlich auch geklagt.

Und sie hatten Recht bekommen, denn die Verkehrssituation an der Georg-Muche-Straße, sie ist in einem Teilbereich von rund 30 Metern Länge nur drei Meter breit, berge viele Gefahrenpotenziale. Das zumindest hatten die Richter seinerzeit geurteilt.

Anlieger einer nahen Bauerschaft klagt

Die Stadt und der Kreis Warendorf gingen nach diesen Begründungen in „Klausur“ und entschlossen sich letztlich dazu, an der Engstelle einen Poller zu errichten, also dem Pkw-Verkehr die Durchfahrt zu verwehren und damit letztlich das Problem zu beheben.

Doch genau das wiederum sorgte bei einem Anlieger der nahen Bauerschaft für Missmut und führte letztlich dazu, dass dieser vor dem Verwaltungsgericht gegen das Errichten des Pollers klagte.

Doch das Ergebnis gibt dem Kreis Recht: Das Verwaltungsgericht Münster hat die Klage des Bewohners der Bauerschaft gegen den Poller an der Georg-Muche-Straße nun abgelehnt.

Gefahrenlage als Begründung

„Wir sind natürlich sehr froh über die Entscheidung des Gerichtes, die nun nicht nur dem Kreis und uns, sondern auch dem zukünftigen Träger der Kindertagesstätte Rechtssicherheit in dieser Angelegenheit gibt“, sagte Bürgermeister Wolfgang Pieper in einer ersten Stellungnahme.

Die Errichtung des Sperrpfostens erweise sich in der Interessenabwägung als „offensichtlich rechtmäßig“, heißt es in der Begründung des Verwaltungsgerichtes. Die zuständige Richterin geht ebenfalls explizit auf die Verkehrssituation ein. Auch sie spricht in der Begründung von einer Gefahrenlage, die nicht allein durch die Engstelle begründet werde, sondern unter anderem auch durch die Tatsache, dass die Georg-Muche-Straße als sogenannte Mischverkehrsfläche zudem eng und verkehrsberuhigt sei.

Ganz deutlich spricht die Richterin auch davon, dass das sogenannte „private Aussetzungsinteresse“ des Antragstellers, die Georg-Muche-Straße in Richtung des Telgter Ortskerns befahren zu können, gegenüber dem öffentlichen Interesse zurücktrete.

Kurz: Der Poller kann nun stehen bleiben.