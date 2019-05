Lange Wege zu den Ärzten

Wer in Nordrhein-Westfalen einen Arzt aufsuchen will, muss sich mitunter auf lange Wege und Wartezeiten einstellen. Dabei gibt es große Unterschiede zwischen einzelnen Regionen. Vor allem in Ostwestfalen-Lippe ist die Versorgung unterdurchschnittlich. Der Kreis Herford liegt nach Daten des Bundesarztregisters mit 50,4 Hausärzten pro 100 000 Einwohner sogar deutschlandweit auf dem letzten Platz. In den Großstädten gibt es hingegen verhältnismäßig viele Ärzte. Und auch im Münsterland ist die Versorgungslage „weitestgehend stabil“, wie eine Sprecherin der Kassenärztlichen Vereinigung Westfalen-Lippe gegenüber unserer Zeitung bestätigte.

Münster in NRW auf Platz zwei

Unter den Städten und Kreisen ist Bonn NRW-weit mit 325,6 Ärzten und Psychotherapeuten pro 100 000 Einwohner am besten aufgestellt. Die Stadt liegt bundesweit auf Platz fünf. Dahinter folgen Münster (308) und Köln (267,1).

Auch die Versorgung in den meisten Mittelbereichen des Münsterlandes ist nach dem Bedarfsplan des Gemeinsamen Bundesausschusses derzeit gewährleistet. Außer in Gronau (87,9 Prozent der benötigten Ärzte) und Bocholt (86,6 Prozent) liegt der Versorgungsgrad im restlichen Münsterland bei nahezu 100 Prozent oder sogar darüber. In den Mittelbereichen Steinfurt (116,1 Prozent), Coesfeld (118 Prozent), Stadtlohn (118,9 Prozent) und Greven (131,2 Prozent) gibt es deutlich mehr Hausärzte als nach Ansicht der Selbstverwaltung aller Akteure im Gesundheitswesen benötigt würden.

Kommentar zum Thema Die medizinische Versorgungssituation in Ostwestfalen-Lippe ist erschreckend schlecht. Der Kreis mit den wenigsten Hausärzten pro Einwohner liegt nicht in Ostdeutschland – mit all seinen strukturellen Problemen –, sondern gleich um die Ecke, in einer Region, die dem Münsterland ähnlich ist. Zwar ist die Situation rund um Münster laut Statistik noch entspannt, doch der Schein trügt. Denn 38 Prozent der Hausärzte in Westfalen-Lippe sind 60 Jahre oder älter und für viele gestaltet sich die Suche nach einem Praxisnachfolger schwierig. Weil zudem in Krankenhäusern Ärzte fehlen und die Zahl der Arztkontakte pro Einwohner zunimmt, werden in Zukunft deutlich mehr ausgebildete Mediziner benötigt. Die geplanten 145 Landarzt-Studienplätze sind ein sinnvolles Instrument. Fraglich ist jedoch, ob die Anzahl ausreichend ist. Der Wettbewerb unter den Regionen um medizinisches Personal hat längst begonnen. Wenn es nicht gelingt, mehr Ärzte für das Münsterland zu begeistern, drohen hier in wenigen Jahren ebenfalls vollere Wartezimmer und weitere Wege für die Patienten. Daher braucht es gute Argumente und Anreize, um die medizinische Versorgung dauerhaft auf sichere Füße zu stellen. (Mirko Heuping) ...

Ostwestfalen zieht NRW-Schnitt herunter

Dennoch ist NRW im Vergleich mit anderen Bundesländern nur Mittelmaß: Während die Kassenärzte-Region Nordrhein auf Platz vier von 17 liegt, wird Westfalen-Lippe nur von Brandenburg unterboten. Grund dafür ist eine Versorgungslücke in einigen Kreisen in Ostwestfalen-Lippe. Um dieser entgegenzusteuern, gibt es in NRW ab dem kommenden Wintersemester 145 Landarzt-Studienplätze. Wer einen erhält, muss sich verpflichten, nach der Ausbildung zehn Jahre als Hausarzt in unterversorgten Regionen zu arbeiten.