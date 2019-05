Das niederländische Parlament hatte den Untersuchungsrat gebeten, den Bericht zu prüfen. Van Buitenen – einer der bekanntesten Whistleblower in Europa – hatte in mehrjähriger Arbeit einen Rapport zusammengestellt. Darin zweifelt er – wie berichtet – die offiziellen Untersuchungen zu der Katastrophe vom 13. Mai 2000 an. Ziel sei es gewesen, die Behörden aus der Schusslinie zu bringen und die Schuld auf die Chefs der explodierten Feuerwerksfirma und/oder einen Brandstifter abzuwälzen.

Van Buitenen zeigte sich enttäuscht über die Entscheidung der Behörde. Er will aber nicht aufgeben, zumal es eine breite parlamentarische Mehrheit gegeben habe, die Ermittlungen durchführen zu lassen. Van Buitenen will nun im Parlament für weitere Untersuchungen werben. Auch der Abgeordnete Ronald van Raak hatte sich für eine Überprüfung durch den Untersuchungsrat eingesetzt: „Das ist enttäuschend, aber das Parlament kann auch andere Experten bitten, den Bericht unter die Lupe zu nehmen.“

Bei dem Umglück waren 23 Menschen ums Leben gekommen, fast 1000 wurden verletzt. Der Stadtteil Roombeek wurde verwüstet. Die beiden Direktoren der Feuerwerksfabrik S.E. Fireworks, auf deren Gelände das Material explodierte und die Katastrophe ausgelöst wurde, wurden wegen fahrlässiger Tötung verurteilt. Die Ursache für die Explosion konnte bis heute nicht ermittelt werden.

Der Untersuchungsrat begründete die Ablehnung damit, dass er nicht in der Lage sei, nach 19 Jahren eigene Ermittlungen durchzuführen und sich auf deren Grundlage ein eigenes Urteil zu bilden. Oft würden während eines so langen Zeitraums auch Vorschriften gerändert, Informationen gingen verloren und hätten handelnde Personen heute eine andere Funktion oder stünden nicht mehr für Aussagen zur Verfügung. Kurz und gut: Die Art und Weise, wie der Untersuchungsrat vorgeht, eigne sich nicht für historische Ermittlungen.

Van Buitenen betonte, dass die Abweisung lediglich aus praktischen Gründen erfolgt sei. Die Behörde habe kein negatives Urteil über den Bericht gegeben. Dabei eigne sich sein Bericht hervorragend als Grundlage für Ermittlungen. Zumal sich an vielen Vorschriften seit 2000 nichts geändert habe. Zum Beispiel bei den Vorschriften für die Feuerwehr bei Feuerwerksbränden.

Van Buitenen hatte seinen Bericht nach langjährigem Studium der vorliegenden Dokumente, der Kommunikation und den Ermittlungsergebnissen von Polizei und Staatsanwaltschaft sowie Gesprächen mit damals Betroffenen geschrieben. Er kommt zu der Schlussfolgerung, dass mangelhafte Vorschriften die Feuerwerkskatastrophe begünstigt haben.