Entstanden seien die Mängel bei der Anhebung und Pufferung des Glockenstuhls im vergangenen Jahr. Diese Maßnahme sei nötig gewesen, weil zuvor die Schwingung der Glocken einen Riss im Turm verursacht habe. Offenbar, so Vehlken, seien aber Anhebung und Pufferung von der beauftragten Fachfirma unzulänglich ausgeführt worden, wie jetzt eine andere Fachfirma festgestellt habe. Deshalb müsse das seinerzeit ausführende Unternehmen jetzt erneut ran. „Die Glocken werden erstmal schweigen“, so Vehlken. Er hofft aber, dass sie zur Erstkommunion in zwei Wochen wieder ihren Dienst tun können.