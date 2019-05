Schwer verletzt wurde ein 79-jähriger Lüdinghauser am Montagnachmittag bei einem Unfall auf der Stadtfeldstraße. Wegen eines geplatzten Reifens, so vermutet die Polizei nach einer ersten Einschätzung, prallte der Senior mit seinem Auto gegen einen Baum. Die schwersten Verletzungen entstanden laut Aussage der Einsatzkräfte, weil der Mann nicht angeschnallt gewesen ist. Der Fahrer des A-Klasse-Mercedes musste von der Feuerwehr aus dem Fahrzeug herausgeschnitten werden. Ein Rettungshubschrauber brachte den Mann anschließend in ein Krankenhaus.