Ermittlungserfolg nach Großbrand in Rheine: Nach einem Zeugenhinweis hat die Polizei zwei Jugendliche im Alter von 15 und 17 Jahren ermittelt, die dringend verdächtig sind, den Brand gelegt zu haben. Die Produktionshalle einer Maschinenbaufabrik war in der Nacht zu Sonntag in Flammen aufgegangen. Die Höhe des Sachschadens beläuft sich nach ersten Schätzungen der Polizei auf etwa eine Million Euro. Knapp 100 Feuerwehrleute waren im Einsatz.

Geständnis der Jugendlichen

Wie die Polizei berichtet, haben sich die beiden Jugendlichen am Samstagabend im rückwärtigen Bereich zweier leerstehender Wohnhäuser aufgehalten. Sie haben gestanden, dort eine Papiertüte angezündet zu haben. Das Feuer habe sich dann ausgebreitet. Obwohl man versucht habe es zu löschen, sei es außer Kontrolle geraten. Dann habe man die Flucht ergriffen.

Ermittlungsverfahren eingeleitet

„Man wird sehen, wie diese Aussagen einzustufen sind”, sagte ein Polizeisprecher zu dem Geständnis der Jugendlichen mit Verweis auf die noch nicht abgeschlossenen Ermittlungen. Zumindest die Spuren an der Brandstelle decken sich mit den Aussagen. Ein Brandsachverständiger bestätigte, dass das Feuer im hinteren Bereich der Wohngebäude ausgebrochen und dann auf die Fabrikhalle, in der Maschinenteile gelagert waren, übergegriffen ist.

Gegen die beiden Jugendlichen ist ein Ermittlungsverfahren wegen vorsätzlicher Brandstiftung eingeleitet worden.