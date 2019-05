„Wir lassen nicht locker"

„Wir streiken, bis ihr handelt!”: Mit diesem kämpferischen Slogan zieht die Bewegung „Fridays for Future" auch in Münster auf die Straße und möchte so Wähler animieren, ihr Kreuzchen bei Parteien zu machen, die sich den Umweltschutz auf die Fahne geschrieben haben. „Wir stehen vor großen Fragen und einer richtungsweisenden Wahl und wollen, dass die Menschen über ihre Entscheidung nachdenken", betont Nando Spicker von der münsterischen Fridays for Future Gruppe. Zusammen mit hunderttausenden Menschen an mehr als 1500 Orten auf der ganzen Welt streiken Schüler und Studierende aus dem Münsterland am Freitag ab 10 Uhr am Prinzipalmarkt, um sich zwei Tage vor der Europawahl bei Entscheidungsträgern aus der Politik Gehör zu verschaffen.

Politische Prioritäten verändern

Hohe Erwartungen haben die Klimaaktivisten an die Wahl am 26. Mai. Sie fordern, dass Parteien deutschland- und europaweit Weichen stellen für eine grünere Politik - denn für die Jugendlichen steht ihre Zukunft auf dem Spiel. Mit leeren Worten und nichtssagenden Statements der Politiker lassen sich die jungen Demonstranten nicht abspeisen. „Die Klimakrise muss auf die Prioritätenliste gesetzt werden," verlangt Nando Spicker. Das finden auch die Schüler, die sich am Freitag der Kundgebung am Prinzipalmarkt anschließen. „Wir sind nicht zufrieden mit der aktuellen Klimapolitik und wollen, dass die Politiker mehr für die nachfolgenden Generationen tun", fordert zum Beispiel Marie Rothermundt aus Senden. Bei der Wahl am Sonntag kann die 14-Jährige ihre Stimme zwar noch nicht abgeben, für eine nachhaltige Zukunft kämpft sie zusammen mit ihrem zwölfjährigen Bruder Felix aber trotzdem - getreu Greta Thunbergs Motto, man sei nie zu klein, um etwas zu verändern.

Sorgen vor scheinheiligem Kurs der Parteien

Lob für ihr Engagement erntet die Initiative von lokalen Politikern wie Münsters Oberbürgermeister Lewe ebenso wie von Bundeskanzlerin Merkel. Doch trotz dieses Zuspruchs mischt sich mit Blick auf die Europa-Wahl bei manchen der Demonstranten die Freude mit Bedenken. Teilweise zweifeln sie daran, dass die Politiker ihre Klima-Versprechen ernst meinen: „Wir sorgen uns, dass sich manche Parteien Fridays for Future nur annähern, weil sie bei jungen Leuten auf Stimmenfang gehen wollen", befürchten Sophie und Marie Saremba, 19 und 18 Jahre alt, aus Senden.

Den Regierenden hält die deutsche Klimabewegung klare Forderungen entgegen: Die Erderwärmung auf 1,5°C zu begrenzen, ein Ende der Subventionen für fossile Brennträger, den Kohleausstieg bis zum Jahre 2030 und die Einführung einer CO2-Steuer noch in diesem Jahr. Im Einsatz für ihre Zukunft schrecken die Jugendlichen auch nicht vorm Nahkampf mit Politikern zurück - in Münster musste sich zum Beispiel Bundesumweltministerin Svenja Schulte bei einer Sondermahnwache im April den kritischen Fragen der Protestierenden stellen. „Die alten Leute entscheiden über unsere Zukunft, also müssen wir ihnen auf anderen Wegen mitteilen, was wir wollen", erklärt Schüler Felix Rothermundt kämpferisch.

Rückblick auf fast ein halbes Jahr Protest

„Dass die Stadt nun den Klimanotstand ausgerufen hat, ist auch der Verdienst von Fridays for Future", stellt Nando Spicker klar. Denn der Macht der Straße ist sich Fridays for Future bewusst und kämpft darum mit Streiks und Mahnwachen jede Woche für mehr Klimaschutz. Auch in Münster seit mittlerweile 20 Wochen. Gelegenheit also, Bilanz zu ziehen. Und die fällt überwiegend positiv aus, meint Spicker: „Parteien fühlen sich nun gedrängt, klare Statements abzugeben und es ist für sie - mit Ausnahme der AfD - nicht mehr möglich, den Klimawandel als nicht menschengemacht abzutun", resümiert der Mitorganisator.

Klimanotstand fordert Taten

Für ihre Zukunft wollen die Schüler und Studierenden in Münster weiterhin auf die Straße gehen: „Wir werden weitermachen, denn auf diesen symbolischen Akt müssen nun Taten folgen", fordert Nando Spicker. Die Jugendlichen erstellen nun einen Katalog mit lokalen Forderungen und erwarten, bei der Umsetzung auf offene Ohren der Stadt zu stoßen.