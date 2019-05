Immer mehr Ärzte seien „akut burnout-gefährdet“, es gibt „keinen lebensphasengerechten Einsatz von Arbeitszeit“, sagte Windhorst am Dienstag in Münster. Verschärft werde diese Entwicklung durch einen Mangel an Ärzten und nicht etwa durch deren von den Kassenärztlichen Vereinigungen diagnostizierte „Fehlverteilung“.

Der Deutsche Ärztetag findet vom 28. bis 31. Mai in Münster statt. Das Thema Ar­beitsbelastung wird Schwerpunkt der Tagung sein, sagte Windhorst. Mit einem Beschlussantrag wollen die 250 Delegierten unter anderem die Einhaltung von Arbeitsschutzregeln und die Entlastung der Ärzte von Verwaltungstätigkeiten einfordern.

In Münster wählen die Ärztevertreter auch einen Nachfolger des Kammerpräsidenten Prof. Frank Ulrich Montgomery, der nicht wieder antritt. Zu den vier Kandidaten gehört auch der Vizepräsident der Ärztekammer Westfalen-Lippe und Vorsitzende des Hartmann-Bundes, Dr. Klaus Reinhardt, aus Bielefeld. Er warb am Dienstag dafür, das „Amt des Präsidenten nicht so sehr prä­sidial zu führen“. Der Hausarzt praktiziert noch immer, „für das Spitzenamt sei es eine gute Voraussetzung, „wenn da jemand ist, der weiß, wovon er spricht“.