„Boah, ist die asozial!“ Um diesen Satz, der im Streit zweier Frauen in Lüdinghausen gefallen sein soll, gab es juristische Auseinandersetzungen: erst im November am hiesigen Amtsgericht, am Donnerstag nun in der Berufung am Landgericht Münster.

Über Monate soll die Angeklagte (50) ihre Nachbarin beleidigt haben. „Dicke Sau“ soll sie die 42-Jährige genannt haben, „Psychopath“, „dumm“, „dreist“ und Sätze gesagt haben wie „ich kann die Alte nicht mehr sehen“.

Beschwerdebrief

Mit dem „asozial“-Spruch wurde es der 42-Jährigen zu viel, sie erstatte Anzeige wegen Beleidigung. Urteil des Amtsgerichts gegen die 50-Jährige: eine Geldstrafe von 15 Tagessätzen zu je 30 Euro. Die Verurteilte aber behauptete auch am Landgericht: Den Vorfall habe es nie gegeben.

Auslöser des Zoffs war, so erklärten es beide Seiten, ein Hund, den die 50-Jährige zeitweilig für einen Bekannten in Pflege hatte und nach dessen Tod dauerhaft übernahm. Der Münsterländer sei „aggressiv“ gewesen und habe ihren Hund angegriffen, erklärte die Jüngere. Mit einem „Elektroschocker“ habe die Ältere den Münsterländer selbst in Schach halten müssen, hieß es in einem Beschwerdebrief von ihr an das Ordnungsamt, der verlesen wurde. Die Angeklagte erklärte, dass an der Behauptung nichts dran sei.

Schiedsgespräch

Anfangs habe man sich „nachbarschaftlich gut verstanden“, so die 42-Jährige. Ihr Vater, der Vermieter beider Haushälften ist, habe dann „ein Verbot der Pensionshaltung“ des Hundes ausgesprochen. Daraufhin hätten „die Beleidigungen und das Grimassen schneiden“ begonnen. Ein Schiedsgespräch blieb ergebnislos. Die Angeklagte erklärte, sie habe „ständig „Abmahnungen“ durch den Vermieter bekommen und „Psychoterror“ durch die Jüngere aushalten müssen. Deswegen sei sie letztlich ausgezogen.

Das Gericht hielt die Version der 42-Jährigen für plausibel und das Urteil des Amtsgerichts für richtig. Die Ältere zog ihre Berufung zurück.