Piraten, Dinos und Weltraumhelden entern die Burg Vischering

Die ersten Piraten haben die Burg Vischering und Teile des benachbarten Geländes des St.-Antonius-Gymnasiums schon geentert. Auch wenn sie sich „Schlimme Schurken“ nennen, grimmig aussehen und mit einem Säbel bewaffnet sind, handelt es sich eigentlich um friedliche Gesellen. Die „Schlimmen Schurken“ sind Teil des großen Fantasy-Spektakels „Annotopia“, das an diesem Wochenende (25. und 26. Mai) rund um die Burg Vischering stattfindet.

Zeitreise

Zum zweiten Mal lädt Prof. Abraxo, alias Marc Mense, zu einer Reise mit seinem Zeitmobil in fantasievolle Welten ein. Er trifft dort nicht nur auf Piraten, sondern auch auf Indianer, Zauberer, Musikanten, die Helden aus dem Krieg der Sterne und sogar auf die Saurier aus dem Jurassic Park. Schon im vergangenen Jahr lockte das Spektakel viele Besucher aus dem In- und Ausland an. „Viele kamen kostümiert“, berichtet Markus Kleymann von der Kulturabteilung des Kreises Coesfeld, ergänzt aber ausdrücklich, dass Gäste auch ohne Kostüme willkommen sind. „Es gibt für jeden auf dem gesamten Burggelände und darüber hinaus viel zu Gucken und zu Staunen“, verspricht er.

„Es gibt für jeden auf dem gesamten Burggelände und darüber hinaus viel zu Gucken und zu Staunen." Markus Kleymann

Vor dem Gymnasium können die Gäste Harry Potter persönlich kennenlernen. „Die Figuren aus den Geschichten sind alle dabei“, kündigt Mense an. Selbst lebende Eulen gehören dazu. Die Akteure aus Star Wars werden erwartet, allerdings weist der Gastgeber darauf hin, dass Darth Vader nur am Samstag auf dem Gelände sein wird – auch Fantasie-Helden haben offensichtlich einen straffen Terminkalender. Dazu erwartet die Besucher ein buntes Bühnenprogramm, bei dem unter anderem die Geburt eines kleinen Dinos gezeigt wird.

Einhörner

Wer bisher geglaubt hat, Einhörner gibt es nur im Märchen, der wird eines Besseren belehrt. „Wir räumen außerdem mit dem Vorurteil auf, dass diese Tiere weiß und zart sind, unseres ist massiv und gescheckt wie eine Kuh“, berichtet Mense mit einem Augenzwinkern.

Auf der Wiese vor der Burg wird ein großes Piratenschiff stehen. Kinder sind eingeladen, mit den Schurken eine Schatzsuche zu unternehmen oder sich gleich ganz von den Piraten rekrutieren zu lassen.

Abendkonzert

Artisten, Jongleure oder auch der einbeinige Wikinger runden das Programm ab. Dazu gibt es passende Verkaufsstände und kulinarische Köstlichkeiten. Am Samstag ab 21 Uhr findet das große Konzert mit der schwedischen Band „Ye Banishes Privateers“ statt. Kleymann weist darauf hin, dass das Burggelände an diesem Wochenende nur mit einer Eintrittskarte zum Festival betreten werden kann.