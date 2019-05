Zu drei Jahren und drei Monaten Haft hat die 9. Strafkammer am Landgericht in Münster am Freitag einen 44 Jahre alten Mann aus Bremen verurteilt. Die Richter sahen es als erwiesen an, dass sich der Verurteilte der Beihilfe zum Betrug in einem besonders schweren Fall und der Beihilfe zum versuchten Betrug in einem besonders schweren Fall schuldig gemacht hatte.

Der Bremer hatte gestanden, einem Mitglied des bei den Strafverfolgungsbehörden bekannten und berüchtigten Miri-Clans in Bremen geholfen zu haben, einen emeritierten Professor aus Münster zu betrügen. Der 44-jährige vorbestrafte Mann hatte die Tat während der Hauptverhandlung gestanden.

Als falscher Polizist hatte Miri, der inzwischen untergetaucht ist, den fast 80 Jahre alten Wissenschaftler im Januar angerufen und ihm eine Lügengeschichte aufgetischt, die ihm der alte Mann glaubte. Am Ende übergab der Professor dem 44-Jährigen, der als Helfershelfer und sogenannter Abholer Miris agierte, 35.000 Euro. Ein zweiter Betrugsversuch, bei dem der falsche Polizist den Münsteraner um 450.000 Euro erleichtern wollte, scheiterte, weil die Bremer Polizei während einer Telefonüberwachung Wind von der Sache bekommen hatte. Der 44-Jährige war bei dieser Aktion - wie berichtet - festgenommen worden.

„Ihr Tatbeitrag war ganz erheblich“, erklärte der Vorsitzende Richter während der Urteilsbegründung. „Ohne Sie lief das gesamte System nicht.“ Da Fluchtgefahr besteht, bleibt der Bremer weiterhin in Untersuchungshaft.