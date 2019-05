Diesen Einkauf in einem Drogeriemarkt in Nottuln an der Appelhülsener Straße wird die 50-jährige Dülmenerin so schnell nicht vergessen. Das vermutet die Kreispolizeibehörde Coesfeld in einer Pressemitteilung.

Die Frau saß am Donnerstag (23. Mai) gegen 19.15 Uhr bei offenem Verdeck in ihrem Cabrio auf dem Parkplatz vor dem Geschäft, als neben ihr ein Dacia einparkte. Der Fahrer herrschte sie beleidigend an, dass sie dort, wo sie geparkt habe, nicht stehen dürfe. Erschrocken setzte die Dülmenerin ihr Auto in die neben ihr freie Parklücke um.

Der Mann ging derweil mit seiner Beifahrerin in den Drogeriemarkt. Als er kurz darauf zurückkehrte, trat er an das Cabrio der 50-Jährigen und beleidigte sie erneut. Er zog seine Hose herunter und forderte die Dülmenerin auf, sich sein Geschlechtsteil anzusehen. Erst nachdem die Dülmenerin ihn mehrfach aufgefordert hatte, sich wieder zu bekleiden, tat der Mann dies und fuhr schließlich in seinem Dacia mit seiner Beifahrerin davon.

Dieser Mann wird gesucht Der Mann war 55 bis 65 Jahre alt, etwa 1,95 Meter groß und hat zum Zopf gebundenes, graues Haar. Bekleidet war er mit einem grauen T-Shirt und roter kurzer Jogginghose. Insgesamt wirkte seine Erscheinung ungepflegt, teilt die Polizei mit. Hinweise nimmt sie in der Dienststelle Dülmen unter der Rufnummer 0 25 94/79 30 entgegen. ...

Den Mann, wenn die Polizei ihn denn ausfindig machen kann, erwartet eine möglicherweise empfindliche Strafe. Ermittelt wird wegen Beleidigung auf sexueller Basis, Nötigung und exhibitionistischer Handlungen. Geldstrafen oder Freiheitsstrafen bis zu einem Jahr könnten, so Polizeipressesprecher Rolf Werenbeck-Ueding mit Verweis auf das Strafgesetzbuch, die Folge sein.

Normalerweise sei es nicht immer leicht, Exhibitionismus-Fälle aufzuklären, sagt Werenbeck-Ueding, aber manchmal gebe es auch gute Ermittlungsansätze. Zum Beispiel wenn der Täter – wie in diesem Fall – ein Auto fährt und sich einen belebten Parkplatz für seine Handlungen ausgesucht hat ...