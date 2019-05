Das wird teuer: Ein 22-jähriger Warendorfer hat Sonntag sein Auto vor eine Hauswand gesetzt und dabei einen geschätzten Gesamtschaden von 82.000 Euro angerichtet. Er hatte nach Zeugenberichten am Sonntag gegen 8.25 Uhr in der Innenstadt randaliert und fuhr dann mit seinem Auto davon. Weit kam er nicht, da er das Fahrzeug frontal gegen eine Hauswand an der Hohe Straße setzte.

Anschließend flüchtete er und versteckte sich in einer nahe gelegenen Tiefgarage. Dort stellten die Beamten den verletzten jungen Mann. Rettungskräfte brachten ihn zur weiteren ärztlichen Behandlung in ein Krankenhaus und ließen ihm Blutproben entnehmen, da er anscheinend alkoholisiert war und Rauschgift zu sich genommen hatte. Das Fahrzeug wurde sichergestellt und abgeschleppt.