Manuela Mahnke verliert die Wahl in Apensen

Von Ludger Warnke -- Euphorie bei den Grünen, Katerstimmung bei SPD, CDU – und auch Bürgermeisterin Manuela Mahnke. So das Fazit von gleich zwei Wahlen, die am Sonntag im Fokus der Nottulner Bevölkerung standen: hier die Europawahl, dort im niedersächsischen Apensen die Wahl zur Samtgemeindebürgermeisterin mit Manuela Mahnke als unterlegener Kandidatin. Was die Europawahl angeht, liegt Nottuln fast gänzlich im Trend, aus dem sich aber keine Vorzeichen für die Kommunalwahl im nächsten Jahr ableiten lassen. Bürgermeisterin Manuela Mahnke kehrt aus Apensen zwar mit einem achtbaren Ergebnis zurück, an der Niederlage gibt es aber nichts zu deuteln. Deshalb geht sie in ihre restliche Amtszeit sicherlich geschwächt. Ihr Wunsch nach einer „vernünftigen Zusammenarbeit mit den Parteien“ darf man angesichts der vorherigen Querelen durchaus als Hilferuf deuten, die restlichen Monate halbwegs reibungslos über die Bühne zu bringen.