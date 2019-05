Ein „Dämpfer“ und drei Lichtblicke

Der bundesweite Trend ist also auch im Münsterland unübersehbar. Weitere Besonderheiten: In Heek holt die CDU 55,85 Prozent, in Altenberge die AfD nur 3,41, in Ostbevern die SPD nur 12,01 Prozent.

Trotz eines „Dämpfers“ für die Union hat Markus Pieper mindestens drei Gründe zur Freude. Der ganz persönliche: Der CDU-Europaabgeordnete aus Lotte ist sicher wiedergewählt. Der zweite: Es gebe einen „klaren Auftrag“ für den europäischen EVP-Spitzenkandidaten Manfred Weber. Und: „Der Wahlgewinner in Deutschland ist Europa“, sagt Pieper. Er verweist auf die erfreulich hohe Wahlbeteiligung und das mäßige Abschneiden von AfD und Linken. Insbesondere die AfD habe schwächer abgeschnitten als er befürchtet habe.

Ja, räumt Pieper ein, die Wahl sei ein „holpriger Start“ für CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer, für „AKK & Co.“. Aber da sei ja auch der Wahlerfolg in Bremen, wo die CDU stärkste Kraft in einer SPD-Hochburg geworden ist. Und: „Wir haben Lehren gezogen, klare Hausaufgaben bekommen“, sagt Pieper.

Ursachenforschung

Was waren die Fehler? Die Union habe die Jugend schlecht erreicht. „Wir haben insbesondere in der Kommunikation mit der Jugend Fehler gemacht“, räumt Pieper ein. „Dabei sind wir bei Klima, Umwelt, Plastik viel besser als man uns zutraut“, sagt Pieper. Also hatte das Video des Youtubers Rezo Folgen, gab es also einen Rezo-Effekt? „Nein“, wehrt Pieper ab, „vor vier Wochen waren die Umfragen auch nicht anders.“

Zu wenig Stimmzettel in Telgte Wegen der hohen Wahlbeteiligung hat es in Telgte zu wenig Stimmzettel gegeben. Das hat Lutz Geuer aus dem Büro des Landeswahlleiters am späten Sonntagabend bestätigt. Nach Informationen unserer Zeitung mussten dort mehrere Personen ein Wahllokal unverrichteter Dinge wieder verlassen, weil es an Stimmzetteln fehlte. Nun wird sich der Bundeswahlleiter damit beschäftigen. Tendenziell sei aber eher davon auszugehen, dass das keinen Einfluss auf das Endergebnis haben werde. ...

Dennoch: Die Union sei mit Abstand die stärkste Partei geworden. Die EVP werde die stärkste Fraktion des Europaparlament. „Wenn wir die Menschen nicht veräppeln wollen“, müsse Weber nun als erfolgreichster europäischer Spitzenkandidat Vorrang bei der Nachfolge von EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker haben, fordert Pieper. Zuletzt hatten sich einige EU-Staats- und Regierungschefs gegen einen solchen „Automatismus“ bei der Juncker-Nachfolge gewandt.