Nachwuchs bei den Konikpferde in der Emmerbachaue bei Davensberg. Die anfangs reine Hengstherde ist im Laufe der Jahre gegen ein gemischtes Trio getauscht worden. Ende April gab es zum ersten Mal Nachwuchs. WN-Leserin Gabi Blaesius hat ihn entdeckt, fotografiert und berichtet: „Das Fohlen verlässt nie die Nähe seiner Mutter, versorgt sich mit Milch, zupft aber auch schon am Gras, legt sich zwischendurch immer wieder hin und lässt sich von Mama beschlecken. Der Vater entfernt sich nie weit von seiner Familie.“ Die Konikpferde in der Emmerbachaue sollen an frühere Bewohner des Landstrichs erinnern: Die Davertnickel.