Einmal erwachsen werden, bitte!

Lauri Paßlick und Mira Bakenecker haben das, was den meisten Angestellten im Altenheim fehlt: Zeit. Seit August vergangenen Jahres absolvieren die beiden 19-Jährigen im Carl-Sonnenschein- und Ferdinand-Tigges-Haus der Caritas ein Freiwillige Soziales Jahr (FSJ). Jeden Tag verbringen sie mit den alten Leuten, sind für sie da und unterstützen die Pflegekräfte und die Mitarbeiter im Sozialen Dienst.

Beide wussten nach dem Abitur 2018 nicht so richtig, wo es beruflich hingehen sollte. Für Lauri Paßlick war eine ehrenamtliche Tätigkeit immer ein Thema, „aber ich dachte, dass ich das nicht in meinen Alltag integriert bekomme“, erzählt die Och­truperin. Das FSJ habe ihr nun endlich eine solche Möglichkeit geboten.

Auch Mira Bakenecker war sich nach der Schule einfach unsicher, was sie beruflich machen wollte. Um sich selbst Zeit zu verschaffen, machte sie das FSJ. Schon während der Schulzeit verbrachte sie im Rahmen eines Sozialpraktikums jeweils einen Nachmittag pro Monat im Seniorenheim. Da lag es also nahe, das Freiwillige Soziale Jahr auch dort zu absolvieren.

Schnell finden sich die beiden jungen Frauen in die Tagesstruktur der Einrichtung ein. Was Lauri Paßlick niemals gedacht hätte: „Da war so viel Leben. Die Leute hier sind noch fit. Ich hatte da ganz andere Vorstellungen.“ Für den Sozialen Dienst und die Pflegekräfte stellen die beiden FSJlerinnen eine echte Bereicherung dar, sagt Mitarbeiterin Verena Feld. Und: „Die Bewohner genießen es.“ Spontan eine Runde im Stadtpark spazieren gehen, gemeinsam Fotoalben anschauen und in Erinnerungen schwelgen, Reden, Erzählen, Einkaufen gehen oder ganz spontan eine Eiscafé-Runde auf der hauseigenen Terrasse eröffnen – das machen Lauri Paßlick und Mira Bakenecker mit den Bewohnern im Carl-Sonnenschein- und Ferdinand-Tigges-Haus.

„Es ist schon toll, wie viel Vertrauen die Bewohner uns entgegenbringen“, erzählt Lauri Paßlick von sehr persönlichen und intensiven Gesprächen. „Das macht einen stolz.“ Oft seien es nur Kleinigkeiten, manchmal vertreiben die beiden jungen Frauen einfach nur die Langeweile, doch gerade deshalb seien sie so wichtig, findet Verena Feld. „Jeder Tag ist anders. Man weiß nie, was kommt. Das ist spannend“, hat Mira Bakenecker die spontanen Aktionen mit den Bewohnern schätzen gelernt. Sie weiß nun auch, wo es beruflich für sie hingehen soll. „Ich bleibe in der sozialen Richtung“, erklärt sie. Der Plan: ein Studium der Sozialen Arbeit.

Den Mitarbeitern im Altenheim ist wichtig, dass ihre freiwilligen Helfer auch in der Pflege zum Einsatz kommen. Lauri Paßlick ist dort aktuell im Einsatz. Sie sei positiv überrascht, wie viel Spaß sie an der Arbeit gefunden habe, sagt sie und gibt zu „vorab ganz schön Bammel“ gehabt zu haben. „Jetzt fühle ich mich mutiger. Die zweite Woche in der Pflege wird ein Klacks“, sagt sie. „Man lernt in diesem Teil die Bewohner noch einmal von einer ganz anderen Seite kennen“, hat Mira Bakenecker festgestellt. Und ihre Kollegin findet, dass dieses Zusammensein mit den Bewohnern noch mal viel persönlicher sei. „Da führt man wiederum ganz andere Gespräche.“ Lauri Paßlick will zwar keine Ausbildung zur Altenpflegerin oder Krankenschwester machen – sie hat mittlerweile einen Ausbildungsplatz zur Kauffrau für Groß- und Außenhandel gefunden – doch missen möchte sie das FSJ im Altenheim auf keinen Fall. „Das hat mich auf ganz verschiedenen Ebenen sehr viel weitergebracht“, ist sie überzeugt. Und: „Ich würde es jedem empfehlen.“ Lauri Paßlick und Mira Bakenecker sind in diesem Freiwilligen Sozialen Jahr, das im Sommer endet, schlicht und ergreifend erwachsen geworden.

Bis zur Vollendung des 27. Lebensjahres können Freiwillige ihren Dienst in Behinderteneinrichtungen, Alteneinrichtungen, im Kinder-und Jugendbereich sowie in Schulen im Rahmen eines Freiwilligen Sozialen Jahres absolvieren. Dafür erhalten sie ein Taschengeld. Zudem können Unterkunft und Verpflegung gestellt oder als Geldersatzleistung erstattet werden. Außerdem sind FSJler sozialversichert. Die praktische Arbeit wird durch Bildungsseminare ergänzt.

Wer Interesse an einem FSJ im Bereich Pflege/Sozialer Dienst hat, kann seine Bewerbung an den Leiter des Ferdinand-Tigges- und des Carl-Sonnenschein-Hauses, Stefan Antfang, richten. Weitere Fragen zum FSJ beantworten die Mitarbeiterinnen im Sozialen Dienst Verena Feld und Eva Gaupels (Telefon 0 25 53 / 9 72 90).