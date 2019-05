Zusammen mit zwei Mitarbeitern interessierte er sich besonders für das Thema Müllrecycling. „Wir wünschen uns mit Deutschland und Saerbeck einen Austausch und Technologietransfer für eine nachhaltige Entwicklung“, sagte Mandago im Bioenergiepark. Dort besuchte er unter anderem das Kompostwerk der Entsorgungsgesellschaft des Kreises Steinfurt (EGSt).

Als „Reiseführer“ hatte der kenianische Politiker Martin Brinkschmidt an der Seite, Geschäftsführer des Entsorgungsunternehmens Kockmann. Die Ochtruper Firma unterhält laut Brinkschmidt seit Jahren Kontakte in die landwirtschaftlich geprägte Region im östlichen Afrika. Neben dem Recycling gehe es bei dem Besuch von Jackson Mandago auch um Möglichkeiten für den Ackerbau und dabei eben um Kompostierung von Bioabfällen zu Dünger und Kreislaufwirtschaft, wie im Kompostwerk der EGSt. Ebenso interessiert zeigte sich der Gouverneur am Lernstandort im Bioenergiepark. Er wolle beim Thema Nachhaltigkeit in den Schulen ansetzen sagte er. Von Kenia könnte Deutschland Müllvermeidung lernen: Dort gibt es seit drei Jahren ein absolutes Verbot von Plastiktüten, merkte Mandago an.