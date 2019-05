Wie die Polizei berichtet, soll ein Unbekannter am vergangenen Samstag (25.05.) gegen 15 Uhr ein Mädchen auf der Gartenstraße aus einem Auto heraus erst angesprochen und dann in schamverletzender Weise gezeigt haben. Das Kind flüchtete.

Bereits am Donnerstag (16. Mai) hatte sich ein ähnlich gelagerter Fall ebenfalls in Borken ereignet: gegen 17.55 Uhr auf dem Grütlohner Weg. Ein Unbekannter fuhr mit seinem Wagen neben dem Mädchen her und zeigte sich dabei in schamverletzender Weise. Ein Zusammenhang zwischen den Vorfällen ist nicht auszuschließen. Beide Kinder im Grundschulalter berichteten, dass der betreffende Mann in einem weiß lackierten Auto gesessen habe. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Borken: Tel. (02861) 9000.