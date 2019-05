100 Aussteller und zwölf kunterbunte Skulpturen

Vom 8. bis 10. Juni (Samstag bis Pfingstmontag) gibt es bei den „Gartenträumen“ auf Burg Hülshoff wieder die Gelegenheit, aktuelle Produkte der Gartenwelt kennenzulernen und auszuprobieren. Rund 100 Aussteller bieten Inspirationen und neueste Gartentrends, Gartentechnik und Outdoor-Möbel, Pflanzen und Blumenzwiebeln, ausgefallene Gestaltungsideen und Dekorationen, Gartenberatung und mehr.

Garten- und Landschaftsbauer zeigen die moderne Grilltechnik und Innovationen für die Bepflasterung von Terrassen und Wegen. Interessante Kräuterpflanzen, winterharte fleischfressende Pflanzen sowie besondere Schätze wie etwa verschiedene Staudenhibisken oder Funkien aus eigener Anzucht können an den Ständen von Pflanzenzüchtern bestaunt werden.

Exklusive Wohnaccessoires, außergewöhnliche Skulpturen und Außenküchen aus Edelstahl runden das Sortiment der grünen Aussteller ab. Rasenprofis, Erfinder, Künstler und Handwerker stellen ihr Können zur Schau. Sie zeigen den Besuchern gerne, was diese aus ihrem Garten mit dem richtigen Know-how und dem passenden Werkzeug machen können, heißt es in der Ankündigung.

Die Besucher erwartet in diesem Jahr eine besondere Zusatz-Ausstellung: Auf dem gesamten Gelände inspirieren zwölf kunterbunte und besondere Skulpturen verschiedener Aussteller.

Am und um Stand 105 herum können Besucher lebensgroße Kunstobjekte aus Weide bestaunen. Und ein sanfter Steinmensch wird auf dem gesamten Gelände herumlaufen und kleine Geschenke an die Besucher verteilen.

Im „Gartenträumer-Treff“ können die Besucher Vorträgen über Gartengestaltung, Gartenreisen oder zum Thema Rosenpflege lauschen. Außerdem haben sie dort die Chance, Freikarten für die „Winterträume“-Messe im November zu gewinnen. An den Ständen verschiedener Aussteller gibt es täglich Live-Vorführungen. Besucher können sich vorab auf der „Gartenträume“-Webseite oder vor Ort zum Rahmen- und Bühnenprogramm informieren.

Die Eintrittskarten für Erwachsene, auch Rentner, kosten 8 Euro, für Kinder bis zwölf Jahre 1 Euro, Kinder bis vier Jahre kommen gratis hinein, und Familientickets kosten 16,95 Euro. Tickets sind online erhältlich.

Öffnungszeiten sind am 8. Juni (Samstag) von 10 bis 19 Uhr, am 9. Juni (Sonntag) ebenfalls von 10 bis 19 Uhr und am 10. Juni (Pfingstmontag) von 10 bis 18 Uhr.