Bei einem Sturz aus etwa 3,50 Metern Höhe von einer Balkenlage auf der Baustelle an der Sendenhorster Straße wurde ein Zimmermann am Mittwochnachmittag schwer verletzt. Ein First Responder der Albersloher Feuerwehr übernahm die Erstversorgung. Kurz darauf traf der Notarzt ein, so dass der Verletzte von ihm und vom Rettungsdienst versorgt werden konnte.

Um den Verunglückten schonend und patientengerecht bergen zu können, wurde die Drehleiter aus Sendenhorst angefordert. Nach erfolgreicher Bergung musste der Patient mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden.

Die Feuerwehr weist im Zusammenhang mit diesem Unfall noch einmal darauf hin, dass das Parken im Bereich der Feuerwehrzufahrten verboten ist. Immer wieder stünden dort widerrechtlich abgestellte Fahrzeuge, die im Ernstfall zu Behinderungen bei der Rettung führen könnten, machen die Wehrleute deutlich. Dadurch könne wertvolle Zeit verloren gehen.