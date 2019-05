Wildtier ausgewichen: Autofahrer prallt frontal gegen Baum

Um 22.15 Uhr am Mittwochabend waren der Rettungsdienst aus Emsdetten und Ibbenbüren sowie die Polizei zur Kreisstraße 29 gerufen worden. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei waren die beiden jungen Männer mit der älteren Mercedes-Benz E-Klasse in Fahrtrichtung Saerbeck unterwegs. Noch außerhalb geschlossener Ortschaft verlor der Fahrer dann offensichtlich die Kontrolle über die Limousine. Der Wagen kam nach links von der Fahrbahn ab und prallte dort frontal gegen einen Baum.

Durch die Wucht des Aufpralls erlitt mindestens einer der beiden Männer schwere Verletzungen und wurde mit notärztlicher Begleitung in ein Krankenhaus gebracht. Auch der zweite Mann wurde verletzt und ebenfalls in ein Krankenhaus eingeliefert. Nach eigenen Angaben hatte der Fahrer versucht, einer Kollision mit einem Wildtier zu entgehen. Demnach habe er sich noch bemüht, dem Tier auszuweichen, und sei dann ungebremst mit schätzungsweise rund 70 Stundenkilometern gegen den Baum geprallt.

An dem Mercedes entstand erheblicher Sachschaden. Die weitergehenden polizeilichen Ermittlungen dauern derzeit an. Während der Unfallaufnahme war die K29 am Mittwochabend zeitweise komplett gesperrt.