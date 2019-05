Nach ersten Ermittlungen der Polizei bog gegen 14.30 Uhr ein 21 Jahre alter Sassenberger von der Landstraße 548 aus Milte kommend nach links in Richtung Einen ab. Dabei stieß er frontal mit dem Wagen eines 20 Jahre alten Mannes aus Warendorf zusammen. Beide Fahrzeugführer und eine 18-jährige Warendorferin, die im Auto des 20-Jährigen saß, wurden schwer verletzt.

Durch die Kollision schleuderte das Fahrzeug des Sassenbergers auf ein an der Einmündung wartendes Autos eines 69-jährigen Mannes aus Warendorf, der dabei leicht verletzt wurde. Ebenso leicht verletzt wurde eine 36-jährige Gronauerin, die sich als Beifahrerin in einem vierten Auto befand, das im weiteren Verlauf ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen wurde. Wie dies genau geschah, teilte die Polizei nicht mit. Diesen Wagen steuerte ein 35-Jähriger aus Gronau.

Neben der Polizei waren auch die Feuerwehr (Löschzug Einen) und der Rettungsdienst mit fünf Rettungswagen sowie drei Notärzten im Einsatz. Die K 17 musste gesperrt werden. Den Sachschaden beziffert die Polizei auf etwa 25.000 Euro.