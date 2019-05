Die Aussichten fürs Wochenende sind vielversprechend: Es wird sommerlich. Am Samstag erreichen die Temperaturen 26 oder 27 Grad, am Sonntag auch 28 Grad, verspricht Dieter Hackentahl, Meteorologe beim Dienstleister "Wetterkontor".

Hitzemuffel können aber aufatmen: Am Samstag wie am Sonntag weht ein schwacher bis mäßiger Wind aus südlicher Richtung, und die 30 Grad werden nicht geknackt. "Das Münsterland ist nicht die wärmste Ecke", erklärt Hackentahl. Am Oberrhein könnte das Thermometer dagegen bis auf 30 Grad steigen.

Sommerlich bis zum Wochenstart

Dazu scheint meistens die Sonne, am Sonntag sogar noch mehr als am Samstag. "Es tauchen ab und zu mal Wolkenfelder auf", sagt Hackentahl. Trotzdem liegt der UV-Index an beiden Tagen bei 7 - ein ausreichender Sonnenschutz ist also Pflicht.

Wer kann, sollte das schöne Wetter nutzen, solange es anhält: Zum Start der neuen Woche sind Schauer und Gewitter angekündigt, die Temperaturen sinken auf 24 bis 22 Grad.