Ein weitgehend positives Fazit hat die Kreispolizeibehörde nach ihrem Einsatz beim Grasbahnrennen am Himmelfahrtstag auf dem Westfalenring gezogen. Einziger Wermutstropfen in der ansonsten unauffälligen Einsatzbilanz ist eine gefährliche Körperverletzung durch den Schlag eines Unbekannten mit der Bierflasche auf den Kopf eines 37-jährigen Sauerländers, heißt es in dem Polizeibericht.

Platzwunde

Der Mann musste mit einer Platzwunde ins Krankenhaus gebracht werden. Bei dem Schläger handelt es sich laut Polizei um einen etwa 25 bis 30 Jahre alten Mann von schlanker Statur. Und einer Größe von etwa 1,80 Meter. Seine Haarfarbe ist blond und er trug einen Schnäuzer und einen Vollbart. Hinweise nimmt die Polizei unter Telefon 0 25 91/79 30 entgegen.

Zudem schrieben die Einsatzkräfte eine Anzeige wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz, weil ein 60-jähriger Lüdinghauser ein Einhandmesser dabei hatte. Dieses stellten die Beamten sicher, heißt es in dem Bericht abschließend.