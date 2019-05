Randalierende Jugendliche störten in der Nacht zum Freitag das Fest des Allgemeinen Bürgerschützenvereins am Stadtwald. Zunächst, so die Polizei, hätten sich fünf bis acht Personen unangemessen verhalten. Daraufhin habe der Veranstalter Platzverweise ausgesprochen. Daraufhin warf die Gruppe mehrere Gläser über eine Hecke in Richtung Vorhelmer Weg.

Kurze Zeit später kamen die Jugendlichen zurück und wollten wieder auf das Gelände. Als die Gruppe erneut verwiesen wurde, kam es zu einem Gerangel zwischen einem 17-jährigen Ahlener und einem Mann, der sich dabei an der Hand verletzte. Kurz darauf warfen die Störenfriede Steine über die Hecke auf das Veranstaltungsgelände.

Die alarmierte Polizei stellte während der Fahndung mehrere tatverdächtige Ahlener zwischen 16 und 17 Jahre alt fest.