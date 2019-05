Ein paar Milliönchen fürs Schullandheim? Den Trägerverein würde es freuen. Und Robert Geiss könnte es sich leisten. Undenkbar? Nicht ganz. Seit dieser Woche weiß die TV-Welt jedenfalls, dass der Selfmade-Millionär eine Beziehung zu „Haus Ahlen“ hat.

„Roobert“ – der schallende Ruf von Carmen Geiss ist Kult. Wer denselben Vornamen wie ihr Liebster trägt, wird den langgezogenen Ausruf sicher öfter hören, seit das braungebrannte Paar im Fernsehen sein (Un-)Wesen treibt. „Eine schrecklich glamouröse Familie“ heißt das beliebte Format im Reality-Style auf RTL 2.

Nun geht‘s also von Nizza ins Sauerland: Direkt vor den Toren des Ahlener „Heinz-Lenfert-Hauses“ macht das blitzblanke Fahrzeug der Geissens halt.

„Ich konnte es gar nicht glauben“, sagt Klaus Vorbrink. Wann der Dreh war, weiß er nicht. Der Schriftführer des Trägervereins erfuhr aus einer „Whats­app“-Gruppe von dem Besuch des bekannten Sprücheklopfers und seiner Gattin Carmen am Schullandheim in der Büre. „Ich habe mir den Beitrag sofort in der Mediathek angesehen und mich drüber gefreut.“

„Gab es da auch Mädchen?“

So wurden Vorbrink und seine Vereinskollegen erst durch die „Geissens“-Folge gewahr, dass Robert Geiss in jungen Jahren selbst einmal mit seiner Klasse im Ahlener Schullandheim zu Gast war. „So sahen die Zimmer aus“, sagt Geiss in einer Sequenz. Da ist zu sehen, wie sich das Paar den Schaukasten des Trägervereins ansieht, in dem ein Hausprospekt mit vielen Fotos hängt. „Gab es da auch Mädchen?“, will Carmen Geiss wissen. Ihr Mann bejaht, um direkt hinterherzuschieben, dass er damals noch nicht in dem Alter gewesen sei, wo das eine Rolle gespielt hätte. Wobei – so die Stimme aus dem Off – auch der junge Robert mit Sicherheit schon ein „Charmebolzen“ gewesen sein müsse.

Der Trägerverein des Schullandheims findet‘s gut. „Bessere Werbung können wir doch gar nicht bekommen“, sagt der Schriftführer. Gut fände er es natürlich, wenn mal ein richtiger Kontakt entstehen würde. „Wir wären bereit, das Paar persönlich zu empfangen und durch das Haus zu führen. Da kommen bestimmt noch mehr Erinnerungen hoch.“ Man werde die „Fühler mal ausstrecken“ und hofft auf eine Rückmeldung.

Bis dahin wird der Link zum Geissen-Video sicher noch einige Hundert Male geteilt und sich somit auch in und um Ahlen weiterverbreiten. „Wer weiß, vielleicht habe ich ja sogar schon mal in dem Bett geschlafen, wo der kleine Robert damals dringelegen hat“, sinniert Klaus Vorbrink mit einem Schmunzeln im Gesicht.