Mit dem E-Scooter zur Arbeit rollen

Raphael Dessau stoppt und schwingt sich von seinem E-Tretroller (E-Scooter). Bis ins Foyer des Bürogebäudes der Shopware AG ist der 29-Jährige mit dem Minigefährt gefahren. Die Kollegen schauen sich nicht um, sie kennen das.

Genauso wie die Mitarbeiter im Schöppinger Edeka-Supermarkt. „Anfangs haben sie schon mit Erstaunen und Gegenwehr reagiert“, sagt Raphael Dessau schmunzelnd. Doch mittlerweile hätten auch sie sich daran gewöhnt, wenn er mit seinem E-Scooter vorsichtig durch den Laden rollt. „Ich würde ihn natürlich draußen stehenlassen, wenn das gewünscht wäre“, sagt Raphael Dessau. Er wolle schließlich die anderen Leute nicht missachten. Aber: „Den E-Scooter lege ich eigentlich nie aus der Hand,“ wenn er damit unterwegs ist. Kein Wunder, denn das kleine Elektrofahrzeug kostet rund 700 Euro. Viel weniger würde er auch nicht anlegen, billigere E-Scooters sind aus seiner Sicht „eher Spielzeuge“.

Mit dem E-Tretroller schneller am Ziel

Der gelernte Fachinformatiker für Systemintegration, der bei Shopware als Knowledge-Manager (Wissensmanager) unter anderem für Schulungen, Webinare und Livestreams zuständig ist, fährt täglich mit seinem E-Scooter die 2,5 Kilometer von zu Hause zur Arbeit. „Mit dem Auto brauche ich fünf Minuten, mit dem Roller vier Minuten und 48 Sekunden“, hat Dessau mal gestoppt.

Es gibt für den gebürtigen Herner „keinen triftigen Grund“, warum er den Arbeitsweg mit dem Auto fahren sollte. Sein Dieselauto sei gerade im kalten Zustand eine extreme Belastung für die Umwelt. Statt sich im Auto wieder in einen Sitz zu setzen, „bis du sofort agil und an der frischen Luft“. So nutzt Raphael Dessau seinen E-Scooter nicht nur zur Arbeit und zum Brötchenholen, sondern auch für den Einkauf „für alles, was in den Rucksack geht“.

„ Viele wollen mal eine kurze Testfahrt machen. Viele wollen mal eine kurze Testfahrt machen. “ Raphael Dessau

„Für Getränkekisten nehme ich natürlich das Auto“, sagt der 29-Jährige, der alles andere als ein Autoverweigerer ist. Im Gegenteil. In seiner Freizeit fährt er mit einem getunten Mini bei halb-professionellen Autorennen auf den großen Rennstrecken in Deutschland und den Nachbarländern. So ist er bereits 2511 Runden auf der legendären über 20 Kilometer langen Nordschleife des Nürburgrings gefahren.

Bei den Schöppingern hat Raphael Dessau „eine extrem hohe Toleranz“ für den E-Scooter festgestellt. An der Ampel würden ihn die Autofahrer zwar mit Staunen angucken, negative Reaktionen gebe es aber nicht. Auch bei den Schulungsteilnehmern stößt der E-Scooter auf großes Interesse. „Viele wollen mal eine kurze Testfahrt machen“, sagt der 29-Jährige.

E-Scooter ist Fahrzeug wie jedes andere auch

Raphael Dessau, der seit dem 1. August 2018 in der Vechtegemeinde lebt, nutzt in der Regel die Straße. Die hält er auch für den richtigen Ort, „weil der E-Scooter ein Fahrzeug wie jedes andere auch ist“.

Eckpunkte zur geplanten Zulassung Der Bundesrat hat zuletzt die Eckpunkte für eine Zulassung von E-Tretrollern (E-Scootern) festgelegt. So müssen Nutzer mindestens 14 Jahre alt sein, ein Führerschein ist nicht notwendig. Die Höchstgeschwindigkeit wird auf 20 Stundenkilometer festgelegt. Eine Helmpflicht besteht nicht, dafür aber eine Versicherungspflicht. Der E-Tretroller darf nicht auf Gehwegen gefahren werden, sondern grundsätzlich nur auf Radwegen, einschließlich kombinierter Rad- und Gehwege. Die E-Tretroller sollen ähnlich wie Fahrräder behandelt werden. Gibt es keinen Radweg, dürfen die E-Scooter auf der Straße fahren. Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) will die E-Tretroller möglichst noch im Sommer zulassen. ...

Der E-Scooter sei in Amerika schon viel verbreiteter, so Dessau. „In den USA läuft das einfach. In Deutschland muss alles reglementiert werden.“ Eine Geschwindigkeitsbegrenzung sei aber technisch leicht umzusetzen. Als Beispiel nennt er Segways, deren Geschwindigkeit über verschiedenartige Schlüssel gesteuert werden können.

Knapp 40 Kilometer Reichweite

Der Schöppinger kann sich vorstellen, dass Mädchen und Jungen in der Schule eine Führerschein-Prüfung wie beim Fahrrad-Führerschein ablegen müssen, um den Umgang zu lernen.

Knapp 40 Kilometer weit kann Raphael Dessau mit seinem E-Scooter fahren. Das Unfallrisiko hält der 29-Jährige für nicht größer als bei anderen Verkehrsmitteln: „Es sind die Personen, die den Unfall verursachen, nicht die Geräte.“

Dessau ist überzeugt, dass die E-Scooter-Begeisterung gerade erst nach Deutschland schwappt. Bald könnten sich noch mehr Bürger von ihrem E-Scooter schwingen.