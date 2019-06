Rathaus-Dialog mit Kontroversen

„Wir sind davon überzeugt, dass der Standort richtig gewählt ist.“ Mit dieser Feststellung leitete Bürgermeister Dr. Alexander Berger sein Plädoyer für die Realisierung des Plans B beim Bürgerdialog am Samstagvormittag in der Stadthalle ein. Der Einladung waren am ersten Sommertag des Jahres fast 150 Interessierte gefolgt, darunter zahlreiche Mitglieder des Rates fast aller Fraktionen und sachkundige Bürger sowie ein starkes Aufgebot der Verwaltung. Moderatorin Elke Frauns hatte fast einen Eklat provoziert, als sie nach dem ersten Informationsteil durch die Vertreter der Verwaltung Rathaus-Architekt Prof. Christoph Parade nicht zu Wort kommen ließ, der die Ausführungen zur Rathaus-Sanierung als unzureichend empfand, und ihm das Mikrofon entzog.

Bürgermeister Dr. Alexander Berger griff nicht ein und erklärte stattdessen: „Die Zeit ist reif für eine Entscheidung“, erklärte Berger weiter und lud die Bürger ein, über Chancen und Risiken von Plan A (Sanierung des bestehenden Gebäudekomplexes aus Rathaus und Stadthalle) und Plan B (Neubau) an den vorbereiteten Tischen zu diskutieren. Danach unternahm Stadtbaurat Andreas Mentz einen Exkurs in die Vergangenheit und erinnerte daran, dass die ersten baulichen Mängel am Rathaus bereits Anfang der 1990er Jahre aufgetaucht seien.

Zweiter Bürgerdialog Rathaus 1/107 Bürgerdialog – zweiter Teil – zur Zukunft des Ahlener Rathauses in der Stadthalle Foto: Ulrich Gösmann

Bürgerdialog – zweiter Teil – zur Zukunft des Ahlener Rathauses in der Stadthalle Foto: Ulrich Gösmann

Bürgerdialog – zweiter Teil – zur Zukunft des Ahlener Rathauses in der Stadthalle Foto: Ulrich Gösmann

Bürgerdialog – zweiter Teil – zur Zukunft des Ahlener Rathauses in der Stadthalle Foto: Ulrich Gösmann

Bürgerdialog – zweiter Teil – zur Zukunft des Ahlener Rathauses in der Stadthalle Foto: Ulrich Gösmann

Bürgerdialog – zweiter Teil – zur Zukunft des Ahlener Rathauses in der Stadthalle Foto: Ulrich Gösmann

Bürgerdialog – zweiter Teil – zur Zukunft des Ahlener Rathauses in der Stadthalle Foto: Ulrich Gösmann

Bürgerdialog – zweiter Teil – zur Zukunft des Ahlener Rathauses in der Stadthalle Foto: Ulrich Gösmann

Bürgerdialog – zweiter Teil – zur Zukunft des Ahlener Rathauses in der Stadthalle Foto: Ulrich Gösmann

Bürgerdialog – zweiter Teil – zur Zukunft des Ahlener Rathauses in der Stadthalle Foto: Ulrich Gösmann

Bürgerdialog – zweiter Teil – zur Zukunft des Ahlener Rathauses in der Stadthalle Foto: Ulrich Gösmann

Bürgerdialog – zweiter Teil – zur Zukunft des Ahlener Rathauses in der Stadthalle Foto: Ulrich Gösmann

Bürgerdialog – zweiter Teil – zur Zukunft des Ahlener Rathauses in der Stadthalle Foto: Ulrich Gösmann

Bürgerdialog – zweiter Teil – zur Zukunft des Ahlener Rathauses in der Stadthalle Foto: Ulrich Gösmann

Bürgerdialog – zweiter Teil – zur Zukunft des Ahlener Rathauses in der Stadthalle Foto: Ulrich Gösmann

Bürgerdialog – zweiter Teil – zur Zukunft des Ahlener Rathauses in der Stadthalle Foto: Ulrich Gösmann

Bürgerdialog – zweiter Teil – zur Zukunft des Ahlener Rathauses in der Stadthalle Foto: Ulrich Gösmann

Bürgerdialog – zweiter Teil – zur Zukunft des Ahlener Rathauses in der Stadthalle Foto: Ulrich Gösmann

Bürgerdialog – zweiter Teil – zur Zukunft des Ahlener Rathauses in der Stadthalle Foto: Ulrich Gösmann

Bürgerdialog – zweiter Teil – zur Zukunft des Ahlener Rathauses in der Stadthalle Foto: Ulrich Gösmann

Bürgerdialog – zweiter Teil – zur Zukunft des Ahlener Rathauses in der Stadthalle Foto: Ulrich Gösmann

Bürgerdialog – zweiter Teil – zur Zukunft des Ahlener Rathauses in der Stadthalle Foto: Ulrich Gösmann

Bürgerdialog – zweiter Teil – zur Zukunft des Ahlener Rathauses in der Stadthalle Foto: Ulrich Gösmann

Bürgerdialog – zweiter Teil – zur Zukunft des Ahlener Rathauses in der Stadthalle Foto: Ulrich Gösmann

Bürgerdialog – zweiter Teil – zur Zukunft des Ahlener Rathauses in der Stadthalle Foto: Ulrich Gösmann

Bürgerdialog – zweiter Teil – zur Zukunft des Ahlener Rathauses in der Stadthalle Foto: Ulrich Gösmann

Bürgerdialog – zweiter Teil – zur Zukunft des Ahlener Rathauses in der Stadthalle Foto: Ulrich Gösmann

Bürgerdialog – zweiter Teil – zur Zukunft des Ahlener Rathauses in der Stadthalle Foto: Ulrich Gösmann

Bürgerdialog – zweiter Teil – zur Zukunft des Ahlener Rathauses in der Stadthalle Foto: Ulrich Gösmann

Bürgerdialog – zweiter Teil – zur Zukunft des Ahlener Rathauses in der Stadthalle Foto: Ulrich Gösmann

Bürgerdialog – zweiter Teil – zur Zukunft des Ahlener Rathauses in der Stadthalle Foto: Ulrich Gösmann

Bürgerdialog – zweiter Teil – zur Zukunft des Ahlener Rathauses in der Stadthalle Foto: Ulrich Gösmann

Bürgerdialog – zweiter Teil – zur Zukunft des Ahlener Rathauses in der Stadthalle Foto: Ulrich Gösmann

Bürgerdialog – zweiter Teil – zur Zukunft des Ahlener Rathauses in der Stadthalle Foto: Ulrich Gösmann

Bürgerdialog – zweiter Teil – zur Zukunft des Ahlener Rathauses in der Stadthalle Foto: Ulrich Gösmann

Bürgerdialog – zweiter Teil – zur Zukunft des Ahlener Rathauses in der Stadthalle Foto: Ulrich Gösmann

Bürgerdialog – zweiter Teil – zur Zukunft des Ahlener Rathauses in der Stadthalle Foto: Ulrich Gösmann

Bürgerdialog – zweiter Teil – zur Zukunft des Ahlener Rathauses in der Stadthalle Foto: Ulrich Gösmann

Bürgerdialog – zweiter Teil – zur Zukunft des Ahlener Rathauses in der Stadthalle Foto: Ulrich Gösmann

Bürgerdialog – zweiter Teil – zur Zukunft des Ahlener Rathauses in der Stadthalle Foto: Ulrich Gösmann

Bürgerdialog – zweiter Teil – zur Zukunft des Ahlener Rathauses in der Stadthalle Foto: Ulrich Gösmann

Bürgerdialog – zweiter Teil – zur Zukunft des Ahlener Rathauses in der Stadthalle Foto: Ulrich Gösmann

Bürgerdialog – zweiter Teil – zur Zukunft des Ahlener Rathauses in der Stadthalle Foto: Ulrich Gösmann

Bürgerdialog – zweiter Teil – zur Zukunft des Ahlener Rathauses in der Stadthalle Foto: Ulrich Gösmann

Bürgerdialog – zweiter Teil – zur Zukunft des Ahlener Rathauses in der Stadthalle Foto: Ulrich Gösmann

Bürgerdialog – zweiter Teil – zur Zukunft des Ahlener Rathauses in der Stadthalle Foto: Ulrich Gösmann

Bürgerdialog – zweiter Teil – zur Zukunft des Ahlener Rathauses in der Stadthalle Foto: Ulrich Gösmann

Bürgerdialog – zweiter Teil – zur Zukunft des Ahlener Rathauses in der Stadthalle Foto: Ulrich Gösmann

Bürgerdialog – zweiter Teil – zur Zukunft des Ahlener Rathauses in der Stadthalle Foto: Ulrich Gösmann

Bürgerdialog – zweiter Teil – zur Zukunft des Ahlener Rathauses in der Stadthalle Foto: Ulrich Gösmann

Bürgerdialog – zweiter Teil – zur Zukunft des Ahlener Rathauses in der Stadthalle Foto: Ulrich Gösmann

Bürgerdialog – zweiter Teil – zur Zukunft des Ahlener Rathauses in der Stadthalle Foto: Ulrich Gösmann

Bürgerdialog – zweiter Teil – zur Zukunft des Ahlener Rathauses in der Stadthalle Foto: Ulrich Gösmann

Bürgerdialog – zweiter Teil – zur Zukunft des Ahlener Rathauses in der Stadthalle Foto: Ulrich Gösmann

Bürgerdialog – zweiter Teil – zur Zukunft des Ahlener Rathauses in der Stadthalle Foto: Ulrich Gösmann

Bürgerdialog – zweiter Teil – zur Zukunft des Ahlener Rathauses in der Stadthalle Foto: Ulrich Gösmann

Bürgerdialog – zweiter Teil – zur Zukunft des Ahlener Rathauses in der Stadthalle Foto: Ulrich Gösmann

Bürgerdialog – zweiter Teil – zur Zukunft des Ahlener Rathauses in der Stadthalle Foto: Ulrich Gösmann

Bürgerdialog – zweiter Teil – zur Zukunft des Ahlener Rathauses in der Stadthalle Foto: Ulrich Gösmann

Bürgerdialog – zweiter Teil – zur Zukunft des Ahlener Rathauses in der Stadthalle Foto: Ulrich Gösmann

Bürgerdialog – zweiter Teil – zur Zukunft des Ahlener Rathauses in der Stadthalle Foto: Ulrich Gösmann

Bürgerdialog – zweiter Teil – zur Zukunft des Ahlener Rathauses in der Stadthalle Foto: Ulrich Gösmann

Bürgerdialog – zweiter Teil – zur Zukunft des Ahlener Rathauses in der Stadthalle Foto: Ulrich Gösmann

Bürgerdialog – zweiter Teil – zur Zukunft des Ahlener Rathauses in der Stadthalle Foto: Ulrich Gösmann

Bürgerdialog – zweiter Teil – zur Zukunft des Ahlener Rathauses in der Stadthalle Foto: Ulrich Gösmann

Bürgerdialog – zweiter Teil – zur Zukunft des Ahlener Rathauses in der Stadthalle Foto: Ulrich Gösmann

Bürgerdialog – zweiter Teil – zur Zukunft des Ahlener Rathauses in der Stadthalle Foto: Ulrich Gösmann

Bürgerdialog – zweiter Teil – zur Zukunft des Ahlener Rathauses in der Stadthalle Foto: Ulrich Gösmann

Bürgerdialog – zweiter Teil – zur Zukunft des Ahlener Rathauses in der Stadthalle Foto: Ulrich Gösmann

Bürgerdialog – zweiter Teil – zur Zukunft des Ahlener Rathauses in der Stadthalle Foto: Ulrich Gösmann

Bürgerdialog – zweiter Teil – zur Zukunft des Ahlener Rathauses in der Stadthalle Foto: Ulrich Gösmann

Bürgerdialog – zweiter Teil – zur Zukunft des Ahlener Rathauses in der Stadthalle Foto: Ulrich Gösmann

Bürgerdialog – zweiter Teil – zur Zukunft des Ahlener Rathauses in der Stadthalle Foto: Ulrich Gösmann

Bürgerdialog – zweiter Teil – zur Zukunft des Ahlener Rathauses in der Stadthalle Foto: Ulrich Gösmann

Bürgerdialog – zweiter Teil – zur Zukunft des Ahlener Rathauses in der Stadthalle Foto: Ulrich Gösmann

Bürgerdialog – zweiter Teil – zur Zukunft des Ahlener Rathauses in der Stadthalle Foto: Ulrich Gösmann

Bürgerdialog – zweiter Teil – zur Zukunft des Ahlener Rathauses in der Stadthalle Foto: Ulrich Gösmann

Bürgerdialog – zweiter Teil – zur Zukunft des Ahlener Rathauses in der Stadthalle Foto: Ulrich Gösmann

Bürgerdialog – zweiter Teil – zur Zukunft des Ahlener Rathauses in der Stadthalle Foto: Ulrich Gösmann

Bürgerdialog – zweiter Teil – zur Zukunft des Ahlener Rathauses in der Stadthalle Foto: Ulrich Gösmann

Bürgerdialog – zweiter Teil – zur Zukunft des Ahlener Rathauses in der Stadthalle Foto: Ulrich Gösmann

Bürgerdialog – zweiter Teil – zur Zukunft des Ahlener Rathauses in der Stadthalle Foto: Ulrich Gösmann

Bürgerdialog – zweiter Teil – zur Zukunft des Ahlener Rathauses in der Stadthalle Foto: Ulrich Gösmann

Bürgerdialog – zweiter Teil – zur Zukunft des Ahlener Rathauses in der Stadthalle Foto: Ulrich Gösmann

Bürgerdialog – zweiter Teil – zur Zukunft des Ahlener Rathauses in der Stadthalle Foto: Ulrich Gösmann

Bürgerdialog – zweiter Teil – zur Zukunft des Ahlener Rathauses in der Stadthalle Foto: Ulrich Gösmann

Bürgerdialog – zweiter Teil – zur Zukunft des Ahlener Rathauses in der Stadthalle Foto: Ulrich Gösmann

Bürgerdialog – zweiter Teil – zur Zukunft des Ahlener Rathauses in der Stadthalle Foto: Ulrich Gösmann

Bürgerdialog – zweiter Teil – zur Zukunft des Ahlener Rathauses in der Stadthalle Foto: Ulrich Gösmann

Bürgerdialog – zweiter Teil – zur Zukunft des Ahlener Rathauses in der Stadthalle Foto: Ulrich Gösmann

Bürgerdialog – zweiter Teil – zur Zukunft des Ahlener Rathauses in der Stadthalle Foto: Ulrich Gösmann

Bürgerdialog – zweiter Teil – zur Zukunft des Ahlener Rathauses in der Stadthalle Foto: Ulrich Gösmann

Bürgerdialog – zweiter Teil – zur Zukunft des Ahlener Rathauses in der Stadthalle Foto: Ulrich Gösmann

Bürgerdialog – zweiter Teil – zur Zukunft des Ahlener Rathauses in der Stadthalle Foto: Ulrich Gösmann

Bürgerdialog – zweiter Teil – zur Zukunft des Ahlener Rathauses in der Stadthalle Foto: Ulrich Gösmann

Bürgerdialog – zweiter Teil – zur Zukunft des Ahlener Rathauses in der Stadthalle Foto: Ulrich Gösmann

Bürgerdialog – zweiter Teil – zur Zukunft des Ahlener Rathauses in der Stadthalle Foto: Ulrich Gösmann

Bürgerdialog – zweiter Teil – zur Zukunft des Ahlener Rathauses in der Stadthalle Foto: Ulrich Gösmann

Bürgerdialog – zweiter Teil – zur Zukunft des Ahlener Rathauses in der Stadthalle Foto: Ulrich Gösmann

Bürgerdialog – zweiter Teil – zur Zukunft des Ahlener Rathauses in der Stadthalle Foto: Ulrich Gösmann

Bürgerdialog – zweiter Teil – zur Zukunft des Ahlener Rathauses in der Stadthalle Foto: Ulrich Gösmann

Bürgerdialog – zweiter Teil – zur Zukunft des Ahlener Rathauses in der Stadthalle Foto: Ulrich Gösmann

Bürgerdialog – zweiter Teil – zur Zukunft des Ahlener Rathauses in der Stadthalle Foto: Ulrich Gösmann

Bürgerdialog – zweiter Teil – zur Zukunft des Ahlener Rathauses in der Stadthalle Foto: Ulrich Gösmann

Bürgerdialog – zweiter Teil – zur Zukunft des Ahlener Rathauses in der Stadthalle Foto: Ulrich Gösmann

Bürgerdialog – zweiter Teil – zur Zukunft des Ahlener Rathauses in der Stadthalle Foto: Ulrich Gösmann

Bürgerdialog – zweiter Teil – zur Zukunft des Ahlener Rathauses in der Stadthalle Foto: Ulrich Gösmann

Nachdem der von Berger-Vorgänger Benedikt Ruhmöller betriebene Umzug in die Arbeitsagentur 2014 gescheitert war, hätte man sich den Themen Sanierung oder Neubau zugewandt und sich letztlich für einen Neubau von Rathaus und einem neu konzipierten Bürgercampus entschieden, nachdem die angerufene Heimatministerin Ina Scharrenbach die vom LWL beantragten Unterschutzstellung abgelehnt habe. Zum Thema Nachhaltigkeit stellte Mentz fest, dass die CO²-Bilanz bei einen Neubau durch die andere Bauweise deutlich günstiger ausfalle.

„ Wir sind hier doch nicht in der Schule. Wir sind hier doch nicht in der Schule. “ Alfred Thiemann

Assmann-Bau-Vertreter Klaus Zimmermann schloss nahtlos an und gestattete sich einen Seitenhieb auf Leserbriefschreiber in den Tageszeitungen, die zum Teil abenteuerliche Behauptungen aufgestellt hätten. So widersprach er dem Vorhalt, bei der Neubauplanung die Anforderungen moderner Bürogestaltung zu vernachlässigen. Zudem bliebe bei einer Sanierung des Rathauses die bestehende nachteilige Grundrissstruktur erhalten. Kämmerer Dirk Schlebes stellte erneut seinen Finanzierungsplan vor, der in beiden Fällen (Sanierung oder Neubau) von einer Kreditsumme von 60 Millionen Euro ausgeht, die im ersten Jahr im Finanzhaushalt für Zins und Tilgung von 3,5 Millionen Euro ausgeht. Für den städtischen Haushalt bedeute dies eine anfängliche Belastung von 2,9 Millionen Euro mit jährlich geringer werdender Belastung. Schlebes Urteil: machbar, ohne dass die Stadt dadurch in die Haushaltssicherung gerate.

Die von einigen Teilnehmern erwartete Aussprache unterband Moderatorin Elke Frauns und legte Rathaus-Architekten Parade nahe, den Saal zu verlassen. Auch Alfred Thiemann, sachkundiger Bürger im Schul- und Kulturausschuss, wies sie barsch zurück. „Wir sind hier doch nicht in der Schule“, zürnte ein erregter Thiemann. Stattdessen forderte sie die Anwesenden auf, jetzt an den Tischen zu diskutieren und Vor- und Nachteile abzuwägen und schriftlich festzuhalten.