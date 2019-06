Motorradfahrerin kollidiert mit Auto

Tecklenburg -

Bei einem Verkehrsunfall in Tecklenburg ist am Sonntag gegen 11.20 Uhr eine Motorradfahrerin verletzt worden. Die 49-jährige Frau aus Rheine, die in Richtung Stadtzentrum unterwegs war, stieß in einer Kurve auf der Bahnhofstraße bei der Einmündung zur Straße Auf dem Saatkamp mit einem entgegenkommenden Auto zusammen. Zur Schwere der Verletzungen machte die Polizei keine Angaben. Die Motorradfahrerin wurde mit einem Hubschrauber in ein Krankenhaus transportiert. Der Pkw-Fahrer blieb unverletzt.