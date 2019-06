Studentin Elham Sayed Hashemi und ihr Roman über das Leben in Afghanistan

Eines, das in seinem Grundton so traurig ist wie die Situation im Land – und den, der es liest, unweigerlich berührt. Seit zehn Jahren lebt die 30-jährige Frau nun in Münster. Gemeinsam mit zwei Geschwistern und ihrer Mutter floh sie 2009 aus Afghanistan, einem Land, in dem sich das Leben schon lange aufs Überleben konzentriert.

Treffen bei ihrem Lektor Dr. Heiner Lohmann. Der erste Eindruck: Hashemi ist eine freundliche Frau, neugierig, weltoffen einerseits, andererseits aber auch zurückhaltend, fast scheu. Viel Autobiografisches stecke in „Mahrokh“, erzählt sie. Alles andere hätte verwundert. Ob ihr das Schreiben geholfen habe, das alltägliche Grauen zu verarbeiten? „Für mich war es eher der Versuch, nach dem Grund dafür zu suchen“, sagt sie leise.

Bis vor zehn Jahren lebte Hashemi in Kabul ein behütetes Leben, soweit so etwas im kriegsverseuchten Afghanistan möglich ist. Die Familie war privilegiert. Wie ihre ein Jahr ältere Schwester studierte Elham Sayed Medizin. Ihr Vater, Lehrer, Bildhauer, gebildet, brachte seine Töchter jeden Morgen zur Uni. Und jeden Abend holte er sie wieder ab. „Alleine dorthin zu gehen hätten wir nicht gewagt.“

Deutschland war das Ziel

Was genau sie schließlich zur Flucht zwang, darüber spricht die 30-Jährige nicht. Deutschland war das Ziel, weil ihre älteste Schwester schon dort lebte. Die Odyssee begann in Kabul, führte nach Schöppingen, Bielefeld und schließlich nach Münster. Hier studiert Hashemi nun Zahnmedizin. Ihr Buch hatte sie die ganze Zeit im Gepäck.

Zwei Leidenschaften

Lesen war immer schon ihre große Leidenschaft, erzählt Hashemi. Die zweite war das Schreiben. „Ich habe schon als Jugendliche Geschichten verfasst.“ Die meisten landeten jedoch im Pa­pierkorb. Irgendwann schälten sich allerdings erste Ideen für das spätere Buch heraus, Hashemi muss 16 oder 17 Jahre alt gewesen sein. Später verwob sie die Figuren, Handlungsstränge und Dialoge zu einem roten Faden und wickelte ihn um die Hauptfigur Mahrokh, ei­ne junge Frau, die nach Deutschland fliehen muss, weil ihr Mann in Kabul in ei­nen Terroranschlag verwickelt ist. Kaum, dass Hashemi Deutsch gelernt hatte, machte sie sich daran, den auf Persisch verfassten Text zu übersetzen.

Das ist der Punkt, an dem Lohmann ins Spiel kommt. Um zweierlei zu tun. Das Talent Hashemis zu loben und die Qualität ihres Buches. Er sei „völlig baff“ gewesen, als er den Text gelesen habe, erzählt der freiberufliche Lektor. Seine erste Frage sei gewesen, ob sie das wirklich selbst geschrieben habe.

Authentisch

Während Lohmann die „Au­thentizität“ des Buches und die „Brutalität“ der Geschichte hervorhebt – „so etwas kann man nur schreiben, wenn man es erlebt hat“ – sowie von der sich durch die Seiten ziehenden „Traurigkeit und Abgründigkeit“ spricht, blickt Hashemi fast schon verschämt zu Boden. Ein paar nicht passende Begriffe habe er angepasst, sagt der Lohmann, „und ein paar Tränen gestrichen“. Die Studentin hatte ihn gegoogelt, weil sie schon in Kabul mit einer Veröffentlichung geliebäugelt hatte. Dort war das undenkbar. In Münster klappte es.

Inzwischen hat Elham Say­ed Hashemi ein zweites Buch geschrieben. Es ist ein Kriminalroman, der den Kin­des­miss­brauch in Af­­gha­nis­tan thematisiert. „Who Killed“ lautet der Titel des Manuskripts. Wie bitte schafft man das, Zahnmedizin studieren und Bücher schreiben? Sie gehe nicht oft aus, sagt die 30-Jährige. „Die Freizeit verbringe ich lieber in meinem Zimmer und schreibe.“