Eichenprozessionsspinner: Der Kampf ist aufgenommen

Die Stadtverwaltung hat an betroffenen Bereichen Warntafeln aufgestellt. Eine Spezialfirma hat damit begonnen, betroffene Eichen mit einem Mittel einzusprühen, das die Härchen verklebt: Danach werden die Tiere abgesaugt. Zunächst werden vorrangig öffentliche Bereiche mit großer Fluktuation bearbeitet wie Parks, Schulen oder Kindergärten.

In diesem Jahr wurden keine Vorbeugungsmaßnahmen gegen den Eichenprozessionsspinner ergriffen. Die Stadt hatte das damit begründet, dass die Maßnahmen nicht effektiv seien. „Doch es gibt Hinweise einiger anderer Kommunen, dass neue eingesetzte Mittel zu wirken scheinen. Die Entwicklung neuer Mittel geht voran“, so Hoff. Er will nicht ausschließen, dass auch die Stadt Gronau im nächsten Jahr präventiv tätig wird.

Dass sich das Problem irgendwann von selbst erledigt, daran glaubt er nicht: „An die Prozessionsspinner werden wir uns gewöhnen müssen.“ Und an Vorsichtsmaßnahmen auch. Abstand halten ist angesagt. Auch für Haustiere: „Es muss ja nicht sein, dass der Hund da mit seiner Schnauze ‘rangeht.“