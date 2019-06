Wie die Polizei berichtet, war der Niederländer gegen 0.20 Uhr über einen Zaun an der Straße Windhuk geklettert, der einen Spielplatz vom Grundstück einer Spielhalle abtrennt. Nach ersten Erkenntnissen wollte er so den Weg zur Spielhalle abkürzen, rutschte ab und blieb dabei mit dem Oberschenkel an der Zaunspitze hängen. Das Wimmern des 51-Jährigen machte Anwohner auf die Situation aufmerksam. Um den Verletzten retten zu können, mussten Kräfte der Feuerwehr den Metallzaun durchtrennen. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus.