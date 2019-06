Unbekannter kündigt Bombe in Polizeiwache Ibbenbüren an

Ibbenbüren -

Am Mittwoch ging bei der Polizei in Steinfurt gegen 11.45 Uhr ein Telefonnotruf ein. In diesem Gespräch kündigte eine männliche Stimme eine Bombe in der Polizeiwache Ibbenbüren an.