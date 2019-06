Nottuln -

Das frühere CDU-Ratsmitglied Martin Uphoff aus Nottuln hat sich den Grünen angeschlossen und gehört nun auch der Grünen-Fraktion im Gemeinderat an. Fraktionsvorsitzender Richard Dammann erklärte am Mittwoch im WN-Gespräch: „Herr Uphoff ist Mitglied bei den Grünen geworden und wurde in die Fraktion aufgenommen. Er passt gut in unsere Gruppe.“