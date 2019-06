Wie die Polizei berichtet, ist noch unklar, wer die Arbeitsmaschine entwendet oder in der Zwischenzeit genutzt hat. Daher sucht die Polizei Zeugen und fragt: Wer hat beobachtet, wie und von wem der weiß-graue Bagger (Modell: Terex TC 125) nach dem 25. April bewegt und/oder auf dem Gelände an der Oberhausener Straße in Düsseldorf abgestellt wurde? Hinweise: Kriminalkommissariat 34 in Düsseldorf, Tel. 0211/8700 oder Polizei in Dülmen, 02594/7930