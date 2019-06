Was ein Neupriester zu hören bekommt

Die fünf katholischen Bistümer in NRW erhalten in diesem Jahr 16 Neupriester. Das sind sechs mehr als im Vorjahr. Am Freitag, 7. Juni, empfängt ein Kandidat des Ruhrbistums in Essen die Priesterweihe (2018: 1). Am morgigen Samstag, 8. Juni, werden drei Männer in Paderborn geweiht (2). Auch in der Diözese Aachen gibt es einen Neupriester (2). Im Bistum Münster, das sich zu einem großen Teil auch auf Niedersachsen erstreckt, gibt es fünf Neupriester (2). Im Erzbistum Köln bereiten sich sechs Theologen auf ihre Weihe am 28. Juni vor (3). Hinzu kommt ein Benediktiner-Mönch aus der deutsprachigen Dormitio-Abtei in Jerusalem. Die Priesterweihe in Köln findet traditionell am Herz-Jesu-Fest am dritten Freitag nach Pfingsten statt. Die Zahl der Priesterweihen in den NRW-Bistümern lag in den vergangenen Jahren im unteren zweistelligen Bereich. 2017 belief sie sich auf 18, 2016 auf 17, 2015 auf 13 und 2014 auf 21 Theologen.