Münster/Greven -

Inmitten des Reiseverkehrs ereigneten sich am Freitagnachmittag auf der Autobahn 1 zwischen Greven und Münster in beiden Fahrtrichtungen drei Unfälle. Fahrbahnen mussten zwar nicht gesperrt werden, aber die Vorfälle führten zu Staus - Verkehrsteilnehmer mussten in diesem Bereich Geduld aufbringen.