Missbrauchsfälle aufarbeiten

Bistum kündigt Untersuchung an

Münster -

Als weitere Konsequenz aus dem Missbrauchsskandal in der katholischen Kirche wird das Bischöfliche Generalvikariat die im Bistum Münster bekannt gewordenen Fälle historisch aufarbeiten lassen. Es gehe darum, „Strukturen und Haltungen aufzudecken, die zu sexuellem Missbrauch geführt haben“, erklärte Generalvikar Dr. Klaus Winterkamp am Donnerstagabend in Münster.