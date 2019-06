Am kommenden Dienstag (11. Juni) kann der Verkehr zwischen den Abfahrten Altenberge und Steinfurt deshalb zeitweise in beide Fahrtrichtungen nur einspurig fließen.

Am Mittwoch (12. Juni) wird die B 54 in der Zeit von 6.30 Uhr bis 19 Uhr im Bereich Steinfurt zwischen den Anschlussstellen L 580 (Wettringer Straße) und L 510 (Gewerbegebiet Sonnenschein) in der Fahrtrichtung Gronau gesperrt. Der Verkehr in Richtung Gronau wird über Wettringen umgeleitet.