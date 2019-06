Bauernpräsident Johannes Röring tritt 2020 zurück

Seit 2012 fungiert er als Präsident der Interessenvertretung der Landwirte in Westfalen-Lippe. Im März 2020 soll bei der Verbandsauschusssitzung sein Ehrenamt neu besetzt werden. „Nach intensiver Diskussion in der letzten Klausurtagung mit den Kreisvorständen und in Beratung mit meiner Familie und Bekannten, habe ich mich dazu entschieden, im Frühjahr 2020 von meinem Amt zurückzutreten", sagte Röring, der zugleich auch CDU-Bundestagsabgeordneter für den Kreis Borken ist.

Röring gilt als profilierter und politisch sehr gut vernetzter Bauernpräsident, der sich für die Interessen der Landwirte eingesetzt hatte. Nach einem Schlaganfall vor einigen Jahren hatte er eine Auszeit nehmen müssen. Ob er bei der nächsten Bundestagswahl wieder antritt oder sich auch von diesem Amt zurückzieht, ist bisher nicht klar.

Johannes Röring sicherte sich den Wahlkreis Borken II mit 52,3 Prozent. Damit bleibt der Landwirtschaftsfunktionär – Röring ist Präsident des Westfälisch-Lippischen Landwirtschaftsverbands – im Bundestag, dem er schon seit 2005 angehört. Foto: Gunnar A. Pier

Im Kreis Steinfurt II holte Anja Karliczek das Direktmandat. Die 46-jährige Christdemokratin stammt aus Brochterbeck. Sie hatte schon 2013 das Direktmandat gewonnen. Foto: Heinrich Weßling

In Münster setzte sich die freiberufliche Landschaftsplanerin Sybille Benning gegen ihren SPD-Konkurrenten Robert von Olberg durch und verteidigte somit das Direktmandat, das sie bereits 2013 gewonnen hatte. Foto: Gunnar A. Pier

Wer als Nachfolger kandidiert, ist derzeit offen. Der westfälische Bauernverband gilt als einer der einflussreichsten innerhalb des deutschen Bauernverbandes.