Bauernpräsident Röring gibt Amt 2020 auf

Münster -

Der Präsident des Westfälisch-Lippischen Landwirtschaftsverband, Johannes Röring, wird 2020 sein Amt vorzeitig aufgeben. Dies kündigte Röring am Mittwoch in einer Gremien-Sitzung des WLV in Münster an. Der 60-Jährige, der zudem als direkt gewählter Abgeordneter für den Kreis Borken im Bundestag sitzt, war seit 2012 westfälischer Bauernpräsident.