Christina Schulze Föcking leitet Fachausschuss der Bundes-CDU für Leben in Stadt und Land

Es darf spekuliert werden. Auf zu neuen Ufern? Ein Neuanfang nach dem Rücktritt? Innerparteiliches Karriere-Sprungbrett? Christina Schulze Föcking sieht die Berufung als Vorsitzende des Fachausschusses „Gleichwertige Lebensverhältnisse in Stadt und Land“ der Bundes-CDU zumindest als Bestätigung ihrer bisherigen Arbeit – auch in ähnlichen Gremien. „So schlecht kann die nicht gewesen sein“, gibt sich die Steinfurter Landtagsabgeordnete selbstbewusst. Zusammen mit ihrem Berliner Kollegen Stefan Evers leitet sie das innerparteiliche Gremium, das einen wichtigen Beitrag zum neuen Grundsatzprogramm der Christdemokraten leisten soll. Die eigentliche Arbeit beginnt mit der ersten Sitzung nach der Konstituierung am kommenden Mittwoch. Christina Schulze Föcking: „Das wird eine große Videokonferenz.“

Natürlich. Die 42-jährige Burgsteinfurterin freut sich auf die neue Tätigkeit. „Das ist eine Riesen-Chance gerade für die ländlichen Regionen“, die sie mit ihrem persönlichen Hintergrund besonders repräsentiert. Stefan Evers, Abgeordneter im Berliner Abgeordnetenhaus, ist da im Bundesfachausschuss so etwas wie ihrer Gegenspieler aus der Großstadt. Aus ihrer Erfahrung als Landtagsabgeordnete für den hiesigen Wahlkreis weiß sie nur zu genau: „Um die eigenen politischen Interessen durchzusetzen, benötigt man auf dem Land schon eine laute Stimme.“

Stationen der CDU-Politikerin Christina Schulze Föcking 1/16 Heimatverbunden: Christina Schulze Föcking wohnt noch immer in ihrer Heimat Steinfurt. 1976 wurde sie in Emsdetten geboren. Sie wuchs in konservativ geprägten Familienverhältnissen in Steinfurt auf. 1996 absolvierte Christina Schulze Föcking die Fachhochschulreife. Foto: Rolf Vennenbernd

Nach einer Berufsausbildung zur staatlich geprüften Landwirtin bewirtschaftete sie bis zum 30. Juni 2017, gemeinsam mit ihrem Ehemann, einen landwirtschaftlichen Familienbetrieb in Burgsteinfurt. Foto: Matthias Ahlke

Politische Frühstarterin: Im Jahr 2006 wurde Christina Schulze Föcking CDU-Mitglied. Foto: Achim Giersberg

Im Gespräch mit CDU-Generalsekretär Peter Tauber: Stetig arbeitet sich Christina Schulze Föcking nach oben. Seit 2007 ist sie Mitglied im CDU Kreisvorstand Steinfurt und seit 2010 Vorsitzende des CDU-Kreisverbandes Steinfurt. Zudem gehört sie dem CDU-Bezirksvorstand Münsterland sowie dem Bezirksvorstand Münsterland der Frauen-Union an. Foto: Achim Giersberg

Zwei die sich verstehen: Karl Josef Laumann, NRW-Minister für Arbeit, Gesundheit und Soziales, gilt als Mentor von Christina Schulze Föcking. Zu Zeiten dieser Aufnahme von 2010 war Schulze Föcking stellvertretende Vorsitzende des CDU-Agrarausschusses NRW. Laumann war Vorsitzender der CDU-Fraktion im Düsseldorfer Landtag. Foto: Achim Giersberg

Landtagswahlkampf 2012 an der Seite von Spitzenkandidat Norbert Röttgen (l.) und Kanzlerin Angela Merkel (r.): Christina Schulze Föcking war von 2012 an Sprecherin der CDU-Landtagsfraktion für Landwirtschaft, Verbraucherschutz und ländliche Räume. Foto: Caroline Seidel

Wieder Wahlkampf: Am 24. April 2017 stellt Christina Schulze Föcking zusammen mit Spitzenkandidat Armin Laschet und Karl-Josef Laumann im Alexianer-Hotel am Wasserturm in Münster-Amelsbüren das Westfalen-Programm zur NRW-Landtagswahl 2017 vor. Foto: Gunnar A. Pier

Dann ist es geschafft: Am 29. Juni 2017 gab Ministerpräsident Armin Laschet bekannt, dass Christina Schulze Föcking ab dem 30. Juni 2017 seinem Kabinett in der 17. Wahlperiode als Landwirtschaftsministerin angehören wird. Foto: Federico Gambarini

Am Folgetag wurde sie im Landtag vereidigt und trat ihr Amt als Agrar- und Umweltministerin des Landes NRW an. Foto: Federico Gambarini

Mit dem Posten wächst ihr Bekanntheitsgrad: Nordrhein-Westfalens Ministerin für Umwelt und Landwirtschaft, Christina Schulze-Föcking (l.), wird vor der ersten regulären Kabinettssitzung am 4. Juli 2017 in Münster durch ein Mitglied des Agrarausschusses in Münster begrüßt. Foto: Guido Kirchner

Auch der Medienrummel wird größer. Foto: Gunnar A. Pier

Der Anfang vom Ende: In einem Bericht der Fernsehsendung Stern TV im Juli 2017 geriet der Hof in die Kritik, an dem die Ministerin und ihr Mann, Frank Schulze Föcking, zum Zeitpunkt von Filmaufnahmen jeweils zu 50 Prozent beteiligt waren und der seit Juli 2017 allein von ihrem Mann verwaltet wird. Das Magazin veröffentlichte in einem Beitrag Filmmaterial der Tierschutzorganisation tierretter.de e. V., das mutmaßliche Verstöße gegen den Tierschutz im Schweinemastbetrieb des Familienbetriebes aufdecken sollte. Die bei nächtlichen Einbrüchen entstandenen Aufnahmen zeigten eine teilweise abgestellte Wasserversorgung in den Ställen, fortgeschrittene und entzündete Verletzungen an Gelenken und Schwanzansätzen sowie einen über Grenzwerte erhöhten Ammoniak-Wert. Foto: Guido Kirchner

SPD und Grüne forderten im Landtag eine parlamentarische Aufarbeitung der Vorwürfe. Christina Schulze Föcking selbst verwies auf Nachfrage auf die Mitteilung ihres Mannes. Der Betrieb habe sich damit umfassend geäußert. Alle Vorgänge seien offen dokumentiert worden. Interviewanfragen lehnte sie ab. Ferner verwies die Ministerin auf eine Untersuchung des Kreisveterinäramts Steinfurt, bei der es am 7. Juli 2017 keinerlei Beanstandungen des Betriebs gegeben habe. Trotzdem kommt sie aus der Krise nicht heraus. Foto: Federico Gambarini

Der Druck wächst: Anfang 2018 schaffte Schulze Föcking in ihrem Ministerium die 2004 gegründete Stabsstelle Umwelt- und Verbraucherkriminalität ab. Laut Ministerium würden alle Aufgaben der Stabsstelle beibehalten und nun auf drei Abteilungen verteilt. Am 18. April 2018 wurden Recherchen des WDR bekannt, nach denen in einer Fragestunde des Parlaments mitte März Nachfragen der SPD und Grünen zur Auflösung der Stabsstelle Umweltkriminalität von Schulze Föcking nicht wahrheitsgemäß beantwortet wurden. Foto: Maurizio Gambarini

Am 15. März 2018 behauptete Schulze Föcking bzw. der Regierungssprecher Wiermer, unbekannte Täter hätten Zugriff auf das W-LAN-Netzwerk im Privathaus der Familie Schulze Föcking verschafft. Im Fernsehen wurde unvermittelt eine Aufnahme der Fragestunde des Landtags zu den Vorkommnissen im privaten landwirtschaftlichen Betrieb der Familie abgespielt. Erst am 7. Mai wurde bekannt „dass die Videoübertragung unbemerkt und unbeabsichtigt durch ein für das Heimnetz berechtigtes Gerät in einer anliegenden Wohnung der Familie ausgelöst wurde. Foto: Federico Gambarini

Das war‘s: Christina Schulze Föcking tritt von ihrem Amt zurück und will beim Verlassen des Landtages am 15. Mai nicht fotografiert werden. Foto: Martin Gerten

Digitalisierung, ärztliche Versorgung, der Personennahverkehr, Bildung, Ehrenamt – „das ist ein super-breites Themenfeld, das wir zu beackern haben“, erläutert die Landtagsabgeordnete. Da gelte es, Schwerpunkte zu setzen – und innerparteilich möglichst viele Kollegen mitzunehmen.

Netzwerk bis nach Berlin

Auch wenn eine Bundesfachausschussvorsitzende einer Partei bei weitem nicht so im Licht der Öffentlichkeit steht wie eine Ministerin, unterschätzen sollte man so ein Amt auf keinen Fall, mahnt Schulze Föcking. „Meistens sind die Vorsitzenden bei den Koalitionsverhandlungen mit am Tisch“, betont sie. Und auch für ihre aktuelle Arbeit als Landtagsabgeordnete erhofft sich die CDU-Politikerin Vorteile: „Wenn Du kein Netzwerk hast, das bis nach Berlin reicht, wird es schwer.“ Ihr eigenes könne sie jetzt leichter erweitern, ist sie überzeugt. „Die Bundeshauptstadt ist nun mal der Dreh- und Angelpunkt.“

Die Arbeit hinter den Kulissen ist Christina Schulze Föcking nicht fremd. Aus Landesebene leitet sie den innerparteilichen Agrarausschuss seit 2011. Auf Bundesebene stand sie diesem Gremium seit 2014 vor.

40 Mitglieder

Im Bundesfachausschuss sitzen an die 40 Mitglieder. „Sie werden von den Landesparteien entsandt“, erläutert die Steinfurter Abgeordnete. In einem ersten Schritt sei eine Agenda erstellt worden, jetzt gehe es in die Detailarbeit.

Was dann am Ende herauskommt, das sind, darauf legt Schulze Föcking wert, mehr als Empfehlungen für das CDU-Grundsatzprogramm. „Das ist mein Anspruch.“