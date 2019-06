Gronau -

Mit zwei Hubschraubern EC 155 (leichter Transporthubschrauber) wurden am Mittwoch mobile Einsatzkräfte der Bundespolizei binnen weniger Minuten an Grenzübergangsstellen in der Region bei laufenden Triebwerken abgesetzt. Unter anderem wurden die Einsatzkräfte zu Kontrollen auf der B 54 in Gronau geflogen.