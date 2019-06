Bundesjugendspiele für Soldaten

Warendorf -

Robben durch Modder, Waten durch Wasser, Schleppen von Muni­ti­onskisten: An einer Art au­ßergewöhnlicher Bundesjugendspiele nahmen am Donnerstag knapp 250 Soldaten in der Sportschule der Bundeswehr in Warendorf teil. Military Fitness Cup hieß das Spektakel, das seit 2016 jährlich stattfindet; diesmal mit einem besonderen Gast: Verteidigungsministerin Ur­sula von der Leyen schaute vorbei und war sichtlich angetan von dem, was die Soldaten so draufhaben.