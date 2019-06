In der Nacht zum Freitag ist an der Kurfürstenstraße/Ecke Klosterstiege ein Wohnmobil in Flammen aufgegangen. Die Polizei beziffert den entstandenen Sachschaden auf rund 35 000 Euro. Die Brandursache ist noch unklar, Ermittler der Polizei schließen aber nach ersten Erkenntnissen Brandstiftung nicht aus. Personen kamen bei dem Feuer nicht zu schaden.

Der Eigentümer des Wohnmobils, so die Polizei, bemerkte gegen 1.55 Uhr, dass das Wohnmobil in Brand geraten war und verständigte Feuerwehr und Polizei. Die Feuerwehr rückte daraufhin mit rund 15 Wehrleuten und mehreren Fahrzeugen an. Meterhoch schlugen zu diesem Zeitpunkt die Flammen bereits aus dem Fahrzeug. Bei den Löscharbeiten setzte die Feuerwehr Wasser und Schaum ein, wie der Löschzugführer der Gronauer Wehr, Mirco Lammers, im Gespräch mit den WN erklärte. Die Hitzentwicklung war bei dem Brand so groß. dass auch noch zwei Gebäude, die in rund 20 Meter Abstand zu dem Wohnmobil standen, in Mitleidenschaft gezogen wurden. Hier schmolzen die Jalousien.

Mit Blick auf eine mögliche Brandstiftung als Ursache für das Feuer bittet die Polizei um Hinweise: Wer zum Brandzeitpunkt oder zuvor im Umfeld der Brandstelle verdächtige Personen und/oder Fahrzeuge gesehen hat, wird gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Gronau, ✆ 9260 in Verbindung zu setzen.